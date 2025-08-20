DOLAR
40,93 -0,07%
EURO
47,76 -0,11%
ALTIN
4.400,01 -0,67%
BITCOIN
4.674.786,49 -0,66%

Macron: Ürdün ve Mısır ile Gazze için Ortak Vizyon, İsrail Saldırılarına Uyarı

Macron, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Gazze konusunda ortak vizyonu paylaştıklarını ve İsrail saldırılarının kalıcı savaşa yol açabileceği uyarısını yaptı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 16:24
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 16:24
Macron: Ürdün ve Mısır ile Gazze için Ortak Vizyon, İsrail Saldırılarına Uyarı

Macron: Ürdün ve Mısır ile Gazze için Ortak Vizyon, İsrail Saldırılarına Uyarı

Görüşme ve uyarı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Gazze konusunda ortak bir vizyona sahip olduklarını belirtti ve İsrail in Gazze ye yönelik saldırılarının bölgeyi kalıcı bir savaşa sürükleyebileceği uyarısında bulundu.

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Kral Abdullah ve Sisi ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

Macron, İsrail in Gazze ye hazırlığını yaptığı askeri saldırıların her iki halk için de gerçek bir felakete yol açabileceğini ve bölgeyi kalıcı bir savaşa sürükleyebileceğini vurguladı.

Barış için ortak vizyon ve çözüm unsurları

Macron, Ürdün ve Mısır ile Gazze de barışın sağlanması konusunda fikir birliği içinde olduklarını belirtti. Savaşı sona erdirebilecek unsurlar olarak şunları sıraladı:

Gazze’de kalıcı ateşkesin sağlanması, Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılması, Gazzelilere büyük çaplı insani yardımların ulaştırılması, Hamas'ın silahsızlandırılması ve Filistin Yönetimi'nin güçlendirilmesi.

Atılması gereken adımlar ve BM konferansı

Barışın tesis edilmesi için Mısır ve Ürdün dahil tüm bölgesel ve uluslararası aktörlerle atılması gereken adımlar olduğunu ifade eden Macron, bu adımları Gazze de uluslararası istikrar misyonunun oluşturulması ve iki halkın beklentilerini karşılayan siyasi bir çözüme odaklanılması olarak sıraladı.

Macron ayrıca Suudi Arabistan ile birlikte eylülde New York ta yapılacak iki devletli çözüme yönelik Birleşmiş Milletler (BM) konferansına eş başkanlık edeceğini hatırlattı.

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tunceli'de Pülümür Çayı'nda 22 Yaşındaki Ali M. Boğuldu
2
Bolu Mengen'de Orman Yangını: Kıyaslar'da Müdahale Sürüyor
3
Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi
4
Polonyalı Erasmus Öğrencisi Martyna Kaminska Adana'da Müslüman Oldu
5
İsrail: Suriye'de mühimmat patlamasında 4 asker hafif yaralandı
6
Orman Yangınları Arap Ülkelerini Vurdu: Suriye, Irak, Lübnan, Cezayir
7
Malazgirt Zaferi'nde Atlı Polisler Ahlat'ta Devriye Yaptı

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek