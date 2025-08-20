Macron: Ürdün ve Mısır ile Gazze için Ortak Vizyon, İsrail Saldırılarına Uyarı

Görüşme ve uyarı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Gazze konusunda ortak bir vizyona sahip olduklarını belirtti ve İsrail in Gazze ye yönelik saldırılarının bölgeyi kalıcı bir savaşa sürükleyebileceği uyarısında bulundu.

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Kral Abdullah ve Sisi ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

Macron, İsrail in Gazze ye hazırlığını yaptığı askeri saldırıların her iki halk için de gerçek bir felakete yol açabileceğini ve bölgeyi kalıcı bir savaşa sürükleyebileceğini vurguladı.

Barış için ortak vizyon ve çözüm unsurları

Macron, Ürdün ve Mısır ile Gazze de barışın sağlanması konusunda fikir birliği içinde olduklarını belirtti. Savaşı sona erdirebilecek unsurlar olarak şunları sıraladı:

Gazze’de kalıcı ateşkesin sağlanması, Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılması, Gazzelilere büyük çaplı insani yardımların ulaştırılması, Hamas'ın silahsızlandırılması ve Filistin Yönetimi'nin güçlendirilmesi.

Atılması gereken adımlar ve BM konferansı

Barışın tesis edilmesi için Mısır ve Ürdün dahil tüm bölgesel ve uluslararası aktörlerle atılması gereken adımlar olduğunu ifade eden Macron, bu adımları Gazze de uluslararası istikrar misyonunun oluşturulması ve iki halkın beklentilerini karşılayan siyasi bir çözüme odaklanılması olarak sıraladı.

Macron ayrıca Suudi Arabistan ile birlikte eylülde New York ta yapılacak iki devletli çözüme yönelik Birleşmiş Milletler (BM) konferansına eş başkanlık edeceğini hatırlattı.