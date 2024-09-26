Macron ve Abbas'tan Gazze Temalı Görüşme

Macron ve Abbas Gazze'yi Görüşmeye Açık

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD'deki bir toplantıda Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'nın durumunu değerlendirdi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Marjında Bir Araya Geldiler

İkilinin görüşmesi, New York'ta gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu çerçevesinde gerçekleşti. Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, Macron, Gazze ve Batı Şeria'da yaşanan can kayıplarından dolayı Abbas’a taziye dileklerini iletti.

İsrail’in Filistin Üzerindeki Varlığına Tepki

BM Genel Kurulu'nda, İsrail'in gasp etmiş olduğu Filistin topraklarındaki varlığının sonlandırılmasını talep eden bir tasarının kabul edilmesinin ardından Macron, bu kararı desteklediğini belirtti.

Uluslararası hukuk İhlalleri ve Yeni Yaptırımlar

Macron, İsraillilerin Filistin topraklarındaki işgallerinin uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurguladı. Ayrıca, bu durumun diplomatik çözümlere engel olduğunu ifade ederek, uluslararası toplumun bu işgalleri sona erdirmek için harekete geçmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ateşkes ve İnsani Yardım Üzerine Vurguladı

Fransa’nın, şiddet kullanarak Filistin topraklarını gasp eden taraflara karşı yeni yaptırımlar uygulamaya hazır olduğunu belirten Macron, önceliğin Gazze'de kalıcı bir ateşkes sağlamak olduğunu ifade etti. Esirlerin serbest bırakılması, sivillerin korunması ve insani yardımların kesintisiz bir şekilde ulaşabilmesi için ateşkesin sağlanmasının zorunlu olduğunu belirtti.

Bölgedeki Barış İçin İki Devletli Çözüm

Macron, iki devletli çözümün bölgeye barış ve güvenlik getirmek için en uygun yol olduğunu dile getirdi. Fransa’nın bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceğini vurgulayan Macron, aynı zamanda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya, Filistin yönetiminin gelirlerinin transferinin engellenmemesi gerektiğine dair mesaj iletti.