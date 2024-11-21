DOLAR
34,47 -0,09%
EURO
36,45 -0,43%
ALTIN
2.945,74 -0,37%
BITCOIN
3.357.457,59 -3,36%

Macron ve Boric'ten Tarihi Görüşme: Ticaret ve Çevre İşbirliği Vurgusu

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Şili’de Boric ile görüşerek ticaret, çevre ve enerji dönüşümü üzerindeki işbirliğini güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 08:01
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 08:01
Macron ve Boric'ten Tarihi Görüşme: Ticaret ve Çevre İşbirliği Vurgusu

Fransa ve Şili Arasındaki Tarihi Görüşme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, G20 Liderler Zirvesi'nin ardından Şili'yi ziyaret etti ve Devlet Başkanı Gabriel Boric ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Başkent Santiago'daki Devlet Başkanlığı Sarayı La Moneda'da yapılan görüşme, baş başa ve heyetler arası toplantılarla tamamlandı.

Yeni Ticaret Anlaşmalarının Önemi

Ortak basın toplantısında konuşan Boric, Şili ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ticaret anlaşmasının modernizasyonuna dikkat çekerek, "Bu iyi bir anlaşma ve çevre ile biyoçeşitliliği koruma ve karşılıklı olarak geliştirme hedeflerimizle uyumlu. Şili ve Fransa bu son teknoloji ürünü anlaşmayla gurur duyuyor" dedi.

Boric, ticaretin önemine vurgu yaparak, "Bu dönemde, ülkelerimizin yeniden sanayileşmesi ve ulusal ekonomilerin tek bir ülkeye bağımlı olmaktan kaçınması son derece önemlidir" ifadelerini kullandı.

İşbirliğinde Çevre ve Enerji Teması

Fransa lideri Macron, Şili ile ticari bağları güçlendirmenin yanı sıra çevre sorunları ve enerji dönüşümü konularında işbirliğini derinleştirmeye önem verdiklerini belirtti. Yeşil hidrojen ve lityum projelerinin iki ülke arasındaki işbirliğinin temel direkleri olduğunu ifade eden Macron, "İki ülke, iklim değişikliğiyle mücadelede ve biyolojik çeşitlilik ile okyanusların korunması konusunda aynı iradeyi paylaşıyor" diye konuştu.

Stratejik Ortaklık ve Ticari Hacim

Macron, Santiago ve Paris arasındaki "tarihi" ve "dostane" ilişkilerin, kritik metaller, yeşil hidrojen, enerji depolama ve batarya geliştirme alanlarında büyük projeleri içerecek yeni bir stratejik ortaklığın ortaya çıkmasına zemin hazırlayacağını söyledi. Şili, Fransa'nın Latin Amerika'daki üçüncü büyük ticaret ortağı olarak öne çıkıyor. Bu durum, kurulan şirket sayısı ve bugüne kadar gerçekleşen ticari hacimle dikkati çekiyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Macron ve Boric'ten Tarihi Görüşme: Ticaret ve Çevre İşbirliği Vurgusu
2
İstanbul Deniz Otobüslerinde Sefer İptalleri
3
Adana'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı
4
İstanbul'da Olumsuz Hava Şartları Vapur Seferlerini Etkiliyor
5
Bursa'da Fırtına Ağaçları Devrip Araçları Zarar Verdi
6
Alanya'da Muz Serasında Raylı Sistem Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı
7
Hatay'da Düğün Kovalamacası: 7 Şüpheli Havaya Ateş Açmaktan Gözaltında

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı