Macron ve Boric'ten Tarihi Görüşme: Ticaret ve Çevre İşbirliği Vurgusu

Fransa ve Şili Arasındaki Tarihi Görüşme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, G20 Liderler Zirvesi'nin ardından Şili'yi ziyaret etti ve Devlet Başkanı Gabriel Boric ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Başkent Santiago'daki Devlet Başkanlığı Sarayı La Moneda'da yapılan görüşme, baş başa ve heyetler arası toplantılarla tamamlandı.

Yeni Ticaret Anlaşmalarının Önemi

Ortak basın toplantısında konuşan Boric, Şili ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ticaret anlaşmasının modernizasyonuna dikkat çekerek, "Bu iyi bir anlaşma ve çevre ile biyoçeşitliliği koruma ve karşılıklı olarak geliştirme hedeflerimizle uyumlu. Şili ve Fransa bu son teknoloji ürünü anlaşmayla gurur duyuyor" dedi.

Boric, ticaretin önemine vurgu yaparak, "Bu dönemde, ülkelerimizin yeniden sanayileşmesi ve ulusal ekonomilerin tek bir ülkeye bağımlı olmaktan kaçınması son derece önemlidir" ifadelerini kullandı.

İşbirliğinde Çevre ve Enerji Teması

Fransa lideri Macron, Şili ile ticari bağları güçlendirmenin yanı sıra çevre sorunları ve enerji dönüşümü konularında işbirliğini derinleştirmeye önem verdiklerini belirtti. Yeşil hidrojen ve lityum projelerinin iki ülke arasındaki işbirliğinin temel direkleri olduğunu ifade eden Macron, "İki ülke, iklim değişikliğiyle mücadelede ve biyolojik çeşitlilik ile okyanusların korunması konusunda aynı iradeyi paylaşıyor" diye konuştu.

Stratejik Ortaklık ve Ticari Hacim

Macron, Santiago ve Paris arasındaki "tarihi" ve "dostane" ilişkilerin, kritik metaller, yeşil hidrojen, enerji depolama ve batarya geliştirme alanlarında büyük projeleri içerecek yeni bir stratejik ortaklığın ortaya çıkmasına zemin hazırlayacağını söyledi. Şili, Fransa'nın Latin Amerika'daki üçüncü büyük ticaret ortağı olarak öne çıkıyor. Bu durum, kurulan şirket sayısı ve bugüne kadar gerçekleşen ticari hacimle dikkati çekiyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.