Madagaskar'da Alvaro Kasırgası 12 can aldı

Alvaro Kasırgası, Madagaskar'da ayın başından beri büyük hasara yol açtı. Kasırga yüzünden 12 kişi hayatını kaybetti.

Madagaskar'da Alvaro Kasırgası 12 can aldı
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BNGRC'nin verdiği resmi bilgilere göre, kasırga 8 Ocak'tan beri 32 bin 876 kişiyi mağdur etti, 16 bine yakın kişi evsiz kalarak barınaklara taşındı.

Alvaro Kasırgası, ülkenin güneydoğusunu vurdu. Kasırga yüzünden 6 bin 616 ev sulara gömülürken 12 kişi yaşamını yitirdi. Alvaro, 1 Ocak'ta fırtına olarak başladı, 2 Ocak'ta kasırgaya dönüştü.

Madagaskar, Hint Okyanusu'nda bir ada ülkesi. Ocak-nisan arası yağışlı mevsim yaşanıyor. Ülke, geçen yıl da Cheneso Fırtınası'ndan çok zarar görmüştü. Fırtına yüzünden en az 30 kişi hayatını kaybetti.

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