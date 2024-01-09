Madagaskar'da Alvaro Kasırgası 12 can aldı

BNGRC'nin verdiği resmi bilgilere göre, kasırga 8 Ocak'tan beri 32 bin 876 kişiyi mağdur etti, 16 bine yakın kişi evsiz kalarak barınaklara taşındı.

Alvaro Kasırgası, ülkenin güneydoğusunu vurdu. Kasırga yüzünden 6 bin 616 ev sulara gömülürken 12 kişi yaşamını yitirdi. Alvaro, 1 Ocak'ta fırtına olarak başladı, 2 Ocak'ta kasırgaya dönüştü.

Madagaskar, Hint Okyanusu'nda bir ada ülkesi. Ocak-nisan arası yağışlı mevsim yaşanıyor. Ülke, geçen yıl da Cheneso Fırtınası'ndan çok zarar görmüştü. Fırtına yüzünden en az 30 kişi hayatını kaybetti.