Madrid'de Binlerce İspanyol, Gazze'deki Soykırıma Karşı Toplandı

Madrid'de Gazze Soykırımına Karşı Büyüyen Tepki

İspanya'nın başkenti Madrid'de, binlerce İspanyol, Gazze'deki soykırıma karşı gerçekleştirilen yürüyüşte bir araya geldi. Bu gösteri, İsrail'le silah ticaretinin durdurulması çağrısında bulunarak katılımcıları bir araya getirdi.

Ulusal Birlik Gösterisi

İsrail'in Gazze'yi işgal etmeye başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, İspanya'da ilk kez ulusal ölçekte bir gösteri düzenlendi. Ülkenin dört bir yanından otobüs, tren ve özel araçlarla Madrid'e gelen destekçiler, Meclis binasının önünde yoğun bir kalabalık oluşturdu.

Rescop'un Çağrısıyla Gelen Topluluk

“Filistin'in İşgaline Karşı Dayanışma Ağı” (Rescop) isimli sivil toplum kuruluşunun organizasyonu ile farklı özerk yönetimlerden gelen ve sayılarının 50 bini aştığı belirtilen katılımcılar, “Katil İsrail”, “Bu bir savaş değil soykırım” ve “Özgür Filistin” gibi sloganlarla protestolarını dile getirdi.

Gözyaşları İçinde Bir Çağrı

Gösterinin ardından Sol Meydanı'nda yapılan açıklamalarda, İspanya hükümeti ve uluslararası topluma, Gazze’deki soykırımın durdurulması ve İsrail ile olan tüm ilişkilerin askıya alınması talep edildi.

İspanyolların Hisleri ve Duygusal Anlar

Gösteriye katılan birçok İspanyol, gözyaşlarına hâkim olamazken, Pilar Santos, “Çok acı çekiyorum. Nazilerin, Yahudilere yaptığının çok daha fazlasını İsrail Filistinlilere yapıyor.” diyerek hislerini dile getirdi.

Yolanda Gonzalez ise, “Tüm hükümetler, tüm dünya maalesef İsrail’e karşı hiçbir şey yapmıyor. Her geçen gün durum daha da kötüye gidiyor.” şeklinde ifade etti.

Sembolik Protestolar ve Uluslararası Temas

Üzerine mahkum kıyafeti giyen Tomas Fernandes, “Dehşet bir şey. İnsanlık için geri gittiğimiz çok tehlikeli bir dönem yaşıyoruz.” diyerek uluslararası hukukun sağlanması gerektiğini vurguladı.

“Yüreğimiz yanıyor.” diyen Manuel Rodriguez ise, uluslararası toplumdan durumu sınırlama ve esirlerin serbest bırakılması için baskı yapmasını istedi.

Madrid’deki gösteriye, Podemos ve Birleşik Sol gibi siyasi partilerin temsilcileri de destek vererek, bu önemli meseleye dikkat çekti.

İspanya'nın başkenti Madrid'de toplanan binlerce İspanyol, Gazze'deki soykırıma karşı yürüyerek İsrail'le silah ticaretinin durdurulmasını istedi. İsrail'in Gazze'yi işgalinin başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana İspanya'da ilk kez İsrail karşıtı tek bir noktada ulusal gösteri organize edildi. Otobüsle, trenle ve özel araçlarıyla İspanya'nın dört bir yanından başkent Madrid'e gelen binlerce kişi, Meclis binasının da güzergah içinde olduğu kent merkezinde gösteri yaptı.

İspanya'nın başkenti Madrid'de toplanan binlerce İspanyol, Gazze'deki soykırıma karşı yürüyerek İsrail'le silah ticaretinin durdurulmasını istedi. İsrail'in Gazze'yi işgalinin başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana İspanya'da ilk kez İsrail karşıtı tek bir noktada ulusal gösteri organize edildi. Otobüsle, trenle ve özel araçlarıyla İspanya'nın dört bir yanından başkent Madrid'e gelen binlerce kişi, Meclis binasının da güzergah içinde olduğu kent merkezinde gösteri yaptı.