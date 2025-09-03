DOLAR
Madrid'de Süresiz Grevdeki Orman İtfaiyecileri Maliye Bakanlığı Önünde Protesto

Madrid'de süresiz grevdeki orman itfaiyecileri maaş ve çalışma koşullarını talep ederek Maliye Bakanlığı önünde protesto düzenledi.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 15:33
İspanya'nın başkenti Madrid'de süresiz grevde olan orman itfaiyecileri, taleplerini duyurmak için Maliye Bakanlığı binası önünde toplandı. Eylem, çalışanların maaş zammı ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi taleplerini gündeme taşıdı.

Eylem detayları

15 Temmuz'da başlayan ve 15-25 Ağustos tarihlerinde ara verilen grevi yeniden başlatan itfaiyeciler, resmi kıyafetleriyle bakanlık önüne geldi. Meşalelerle ateş ve duman çıkaran göstericiler, yere vurdukları kazma ve küreklerle tepkilerini gösterdi.

Talepler ve eleştiriler

Eylemciler basına yaptıkları açıklamada, hizmetin sözleşmeli yüklenici kamu şirketi Tragsa ile 10 yıldır toplu sözleşme yenilenmediğini vurguladı. İtfaiyeciler, Tragsa'nın 2024'te 80 milyon dolar kar ettiğini belirterek, hissedarların kar marjını korumak uğruna çalışanların ihtiyaçlarının görmezden gelindiğini ifade etti.

Çalışma koşullarında iyileştirme ve maaş artışı talep eden itfaiyeciler, aylık ortalama 1200-1300 avro maaş aldıklarını, yangın söndürme çalışmalarında günlerce çok az dinlenerek zor koşullarda ve hayatlarını riske atarak çalıştıklarını kaydetti.

Yangınların boyutu

İspanya, tarihinin en büyük orman yangınlarıyla mücadele ettiği ağustos ayında ağır kayıplar verdi. Resmi istatistiklere göre 1-31 Ağustos tarihleri arasında 380 bin hektardan fazla ormanlık ve kırsal alan yandı. Yangınlar özellikle ülkenin kuzeyi Galiçya ile Kastilya ve Leon bölgelerine zarar verdi.

İtfaiyeciler, kamuoyuna ve yetkililere çağrıda bulunarak çalışmalarının sürdürülebilir kılınması ve personelin haklarının güvence altına alınmasını talep etti.

