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Madrid'de Türkiye Çalışmaları Kürsüsü Açıldı

İspanya'nın Madrid Complutense Üniversitesi'nde Türkiye Çalışmaları Kürsüsü açıldı; açılışta önemli açıklamalar yapıldı.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 22:08
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 22:08
Madrid'de Türkiye Çalışmaları Kürsüsü Açıldı

İspanya'nın Madrid Complutense Üniversitesi'nde Türkiye Çalışmaları Kürsüsü Açıldı

Büyükelçi Egemen Bağış, açılışta yaptığı konuşmada Avrupa Birliği'nin jeopolitik rolüne dair önemli mesajlar verdi.

İspanya'nın köklü üniversitelerinden biri olan başkent Madrid'deki Complutense Üniversitesi (UCM) bünyesinde yeni bir Türkiye Çalışmaları Kürsüsü açıldı. Tören, UCM Sosyal ve Siyasal Bilimler Fakültesi’nde gerçekleşti ve aralarında Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci, Avrupa Parlamentosu Türkiye Daimi Raportörü İgnacio Sanchez Amor ve UCM Sosyal ve Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı Maria Esther del Campo Garcia gibi önemli isimlerin bulunduğu davetliler katıldı.

Büyükelçi Bağış: AB, Jeopolitik Aktör Olmalı

Açılışta konuşan Bağış, UCM'nin tarihi önemi üzerine vurgu yaparak, "Yeni kurulan bu kürsünün öğrencileri tarafından yürütülecek akademik çalışmaların Türkiye-AB ilişkileri ve Türk-İspanyol ilişkilerine büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bağış, Avrupa Birliği'nin tarihi bir barış projesi olduğunu savunarak, "Bu projenin küresel bir barış girişimine dönüşümü için Türkiye'nin etkin rol oynaması elzemdir." dedi. Avrupa'nın mevcut zorluklarına da dikkat çeken Bağış, AB'nin iç dayanıklılığını artırması gerektiğinin altını çizdi.

Büyükelçi Ezberci: Türkiye-İspanya İlişkileri Mükemmellik Döneminde

Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci ise, Türkiye ile İspanya arasındaki diplomatik ilişkilerin her alanda güçlendiğini belirterek, "Bu mükemmellik dönemi, global barış ve istikrar adına büyük bir fırsat sunuyor" diyerek Türkiye'nin bölgesel rolüne dikkat çekti.

UCM, Türkiye Çalışmaları'na Destek Verecek

UCM Sosyal ve Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı Maria Esther del Campo Garcia, yeni kürsünün bilimsel ve akademik işbirliklerini artırmada büyük katkı sağlayacağını vurguladı. Bu kürsü, UCM'deki ilk Türkiye çalışmaları merkezi olması nedeniyle de önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Kürsünün yeni direktörü olarak Leticia Dorsch Buzon atanırken, açılışta yapılan konuşmalar Türkiye ile İspanya arasındaki akademik ve diplomatik bağların güçlendirilmesi adına önemli bir başlangıç olduğu vurgulandı.

İspanya'nın köklü üniversitelerinden biri olan başkent Madrid'deki Complutense Üniversitesi'nde...

İspanya'nın köklü üniversitelerinden biri olan başkent Madrid'deki Complutense Üniversitesi'nde (UCM) "Türkiye Çalışmaları Kürsüsü" açıldı. Türkiye Çalışmaları Kürsüsünün çalışmalarını yürüteceği Sosyal ve Siyasal Bilimler Fakültesinde düzenlenen açılış törenine Büyükelçi Egemen Bağış (solda) ve Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye Daimi Raportörü İgnacio Sanchez Amor (sağda) da aralarında olduğu davetliler katıldı.

İspanya'nın köklü üniversitelerinden biri olan başkent Madrid'deki Complutense Üniversitesi'nde...

İspanya'nın köklü üniversitelerinden biri olan başkent Madrid'deki Complutense Üniversitesi'nde (UCM) "Türkiye Çalışmaları Kürsüsü" açıldı. Türkiye Çalışmaları Kürsüsünün çalışmalarını yürüteceği Sosyal ve Siyasal Bilimler Fakültesinde düzenlenen açılış törenine Büyükelçi Egemen Bağış (solda) ve Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye Daimi Raportörü İgnacio Sanchez Amor (sağda) da aralarında olduğu davetliler katıldı.

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