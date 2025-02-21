Maduro'dan ABD'ye Göçmen Tepkisi ve Geri Dönüş Planı

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD'nin göçmen politikalarına tepki göstererek yurt dışında yaşayan Venezuelalılara destek verdi.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 04:44
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 04:44
Maduro'dan ABD'ye Göçmen Tepkisi ve Geri Dönüş Planı

Maduro'dan ABD'ye Göçmen Tepkisi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin göçmenlere yönelik uygulamalarına sert eleştirilerde bulunarak, "Göçmenlerimiz suçlu değil, kötü insanlar değil. Yaptırımlar nedeniyle göç etmek zorunda kaldılar" ifadelerini kullandı.

Guantanamo'daki Venezuelalılar İçin Geri Dönüş Çağrısı

Basın toplantısında konuşan Maduro, Guantanamo Körfezi'nde bulunan Venezuelalı göçmenlerin ülkeye geri gönderilmesini istedi. Bu konudaki taleplerini yineleyen Maduro, "Onlar iyi insanlar, çalışan insanlar ve Venezuela onlara kucak açıyor" dedi.

İşbirliği ile Geri Dönüş Süreci

Venezuela devlet hava yolu şirketi Conviasa aracılığıyla bir grup Venezuelalının ülkeye getirileceğini bildiren Maduro, Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro'ya da yardımları için teşekkür etti.

Vatana Dönüş Planı ve Ülkeye Dönüşler

"Vatana Dönüş Planı" kapsamında, şu ana kadar 900 binden fazla Venezuelalının ülkesine döndüğünü açıklayan Maduro, hâlâ bir milyondan fazla Venezuelalının yurtdışında olduğunu ve çoğunun geri dönmek istediğini vurguladı. Maduro, "Bu insanların geri dönmesini garanti eden biziz, çünkü Bolivarcı Devrim olarak onları tüm kalbimizle seviyoruz" dedi.

Trump'a Hitap

ABD Başkanı Donald Trump'a da seslenen Maduro, şöyle devam etti: "Başkan Trump'a saygıyla söylüyorum, FBI ve DEA'nın Kolombiya'daki ofislerinden gelen son dört yılın raporlarına bakın. Böylece Aragua Treni'ni kimin finanse ettiğini, taşıdığını ve yönettiğini görebilirsiniz. Onları Kolombiya'ya ve ABD'ye kim götürdü? Doğru raporları isteyin ki Venezuela'da bu vahşi suç örgütünü nasıl alt ettiğimizi anlayın."

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