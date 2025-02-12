Maduro'dan Filistin için Barış Çağrısı

Maduro'dan Filistin'e Barış Çağrısı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Filistin'de barış çağrısında bulunarak, saldırıların durması gerektiğini vurguladı. Ülkesinde yayın yapan özel bir televizyon kanalında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Maduro, "Adaletsizliği bırakın. Eski ve yeni sömürgecilik anlayışına son verin; var olma ve gelişme hakkı üstün gelsin. Artık 21. yüzyıldayız, tehditlerin, camilere ve evlere bomba yağdırmanın zamanı değil" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Saldırıları Kınandı

Maduro, isim vermeden İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınayarak, başta Gazze olmak üzere Filistin'in tamamında barışın sağlanması gerektiğine dikkat çekti.

Venezuela'nın Demokratik Geçmişi

Simon Bolivar Kurtarıcı Yasası çalışmalarına da değinen Maduro, şu sözleri ile duruşunu ortaya koydu: "Bu ülke, seçimlerin Venezuela'nın ihtiyaç duyduğu sükuneti bozmak için kullanılmasına izin vermemelidir. Venezuela, inşa ettiği gibi gerçekten sağlam ve güçlü bir demokraside ilerlemeye devam etmelidir. Seçimlere katılmak isteyen herkes anayasaya sadık kalmak zorundadır. Kim seçimlere girerse girsin, halka bağlı kalmak zorundadır."

Türkiye İle Ticari İlişkiler

Maduro, Türkiye ile ilişkilerine de değinerek iki ticaret fuarı düzenleyeceklerini, Venezuela'nın ihracat kapasitesini artırmak için yüzlerce Venezuelalı iş insanının katılımıyla hazırlıklar yaptıklarını kaydetti.