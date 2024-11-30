Maduro: "Filistin Davası, İnsanlığın En Haklı Davasıdır"

Maduro'dan Filistin Desteği

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Filistin davasının insanlığın en haklı davası olduğunu ifade etti. Başkent Caracas'ta düzenlenen "Uluslararası Filistin ile Dayanışma Konferansı" kapsamında yaptığı konuşmada, Filistin davasını en güçlü şekilde desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Adaletin Sembolu

Maduro, "Adil bir dünya yaratmak için geçen yüzyıldan miras kalan mücadelelerin gerekçelerine bakarsanız, Filistin davası, insanlığın en haklı davasıdır. Bu, insanlığı birleştiren bir davadır," ifadelerini kullandı.

Uluslararası Suçlamalar

ABD, Avrupa ve Latin Amerika'nın aşırı sağını, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği soykırıma suç ortağı olmakla suçlayan Maduro, faşizm ve siyonizme karşı küresel mücadelenin bir parçası olarak Filistin'i ve haklarını savunacaklarını vurguladı.

Bağımsız Devlet Hakkı

Filistin halkının kendi bağımsız devletine sahip olma hakkını kararlı bir şekilde desteklediklerini belirten Maduro, "Filistin'de bugün canlı bir soykırıma tanıklık ediyoruz. Çocuklara, kadınlara ve erkeklere karşı her gün işlenen suçlar karşısında derin acı çekiyoruz," dedi.

Filistin'in Özgürlüğü İçin Mücadele

Filistin'in yaşam, bağımsızlık ve var olma hakkının savunulmasının önemine vurgu yapan Maduro, "Filistin davası, Venezuela, Latin Amerika ve Karayipler'in var olma hakkı kadar önemlidir," dedi. Venezuela'nın Filistin ve Orta Doğu halklarıyla dayanışma içinde olduğunu belirten Maduro, "İnsanlığın sahip olduğu en önemli savaş, insan vatanı için, Filistin'in özgürlüğü içindir. Filistin halkı adaleti hak ediyor ve tüm insanlığın desteğiyle er ya da geç kazanacaklar," değerlendirmesinde bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.