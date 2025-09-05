DOLAR
41,25 -0,21%
EURO
48,2 -0,2%
ALTIN
4.718,74 -0,6%
BITCOIN
4.601.370,25 -1,08%

Maduro seferberlik ilan etti: Ulusal Bolivarcı Milis Gücü genişletiliyor

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin Karayipler'deki askeri varlığını gerekçe göstererek Ulusal Bolivarcı Milis Gücü'nü genişletmek için yeni seferberlik ilan etti.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 08:16
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 08:16
Maduro seferberlik ilan etti: Ulusal Bolivarcı Milis Gücü genişletiliyor

Maduro seferberlik ilan etti: Ulusal Bolivarcı Milis Gücü genişletiliyor

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ulusal savunma sistemini güçlendirmek amacıyla Ulusal Bolivarcı Milis Gücü'nün genişletilmesi için yeni seferberlik ilan etti. Karar, devlet televizyonu VTV'nin haberinde açıklandı.

Maduro, ABD'nin Karayipler'de artırdığı askeri varlıkı gerekçe göstererek milis yapısının güçlendirileceğini duyurdu.

Ülke genelinde ilk kez 15 bin 751 halk savunma üssü ve 5 bin 336 komünal milis biriminin seferber edileceğini açıkladı.

Vatandaşların dijital bir platform üzerinden milise kaydolmaya devam ettiğini belirten Maduro, yıllardır eğitim almış yaklaşık 4,5 milyon kişilik "güçlü tabanın" yanı sıra gönüllülerle bu sayının 8 milyonu aşmasının beklendiğini söyledi.

Maduro, Venezuela'nın barışı koruma ve dış tehditlere karşı kendini savunma kapasitesinin her koşulda var olduğunu vurgulayıp bunun daha da güçlendirileceğini ifade etti.

Maduro'nun sözleri: "Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz, biz özgürleştiririz, biz gözlemleyip devriye gezeriz. Hiçbir imparatorluk, Venezuela'nın kutsal topraklarına dokunamaz ve Güney Amerika'nın kutsal topraklarına dokunmamalıdır."

ABD ile gerilim tırmanıyor

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartellerine karşı ordunun daha etkin kullanılmasını talep etmişti.

Maduro'nun 10 yılı aşkın süredir ABD'ye uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu "Cartel de los Soles"'in liderliğini yaptığı öne sürülürken, ABD Hazine Bakanlığı 25 Temmuz'da "Cartel de los Soles"i Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist olarak tanımlamıştı.

ABD yönetimi, 8 Ağustos'ta Maduro'nun tutuklanması veya mahkum edilmesine ilişkin bilgi sağlamaya karşılık verilen ödülü 25 milyon dolardan 50 milyon dolara yükselttiğini duyurmuştu.

Trump'ın talimatıyla 28 Ağustos'ta Karayipler bölgesine, Venezuela açıklarına gönderilen bir denizaltı ile yedi savaş gemisinden oluşan deniz grubunun bölgeye doğru yola çıktığı bildirilmişti.

İLGİLİ HABERLER

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
5 Eylül 2025 Gündemi: Bakan Ziyaretleri, Siyasi Programlar ve Gazze Krizi
2
İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir
3
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği
4
FETÖ Operasyonları: 21 İlde 41 Şüpheli Yakalandı
5
18. İstanbul Bienali 'Üç Ayaklı Kedi' 20 Eylül'de başlıyor
6
Avustralya İran'ı 'çizgiyi aşmakla' suçladı: Büyükelçi sınır dışı ediliyor
7
İsrail'in Kuneytra Saldırısında 1 Sivil Öldü

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor