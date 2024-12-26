Magdeburg'daki Noel Pazarındaki Saldırı Sonrası Güvenlik Önlemleri Eleştiriliyor

Magdeburg'daki Güvenlik Zafiyeti Gündemde

Almanya'nın Magdeburg kentinde, 20 Aralık'ta gerçekleşen ve 5 kişinin ölümüne, 200'den fazla kişinin yaralanmasına neden olan saldırının ardından, alandaki güvenlik önlemleri eleştiri konusu oldu. Saldırının ardından, güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğu yönünde çeşitli çıkan yorumlar dikkat çekiyor.

Peter Neumann'dan Sert Eleştiriler

King's College London’da eğitim veren Alman terör uzmanı Peter Neumann, Bild gazetesine verdiği demeçte, Noel pazarındaki güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu ifade etti. Neumann, saldırının ardından hala savunulmaya devam edilen güvenlik önlemlerinin kendisini şaşırttığını belirterek, alınması gereken önlemlerin önemine dikkat çekti.

Neumann, Almanya'nın istihbarat konusundaki zayıflığını vurgulayarak, “Almanya, hem savunma hem de istihbarat alanında tamamen ABD’ye bağımlı” sözleriyle durumu eleştirdi. Ayrıca, önlenen saldırıların %80 ila %90'ının yabancı istihbarat servislerinden geldiğini belirtti.

Güvenlik Yöntemlerinin Yeniden Değerlendirilmesi

Neumann, Alman istihbaratının daha fazla yetkilere sahip olması gerektiğini belirterek, mevcut yasaların güncellenmesi gerektiğini ifade etti. “Yıllardır vatandaşlara şüpheli gördükleri her şeyi bildirmeleri gerektiğini söylüyoruz, ancak bu yapıldığında hiçbir şey olmuyor” diye ekledi.

Güvenlik konusunda yapılması gerekenlerin yanı sıra, Almanya'nın yeni tip suikastçılara karşı hazırlıklı olması gerektiğini de vurgulayan Neumann, Magdeburg saldırganı Taleb Al Abdulmohsen'in, en yaygın fail profillerinden birine uymadığını belirtti ve güvenlik kavramlarının yeniden gözden geçirilmesini talep etti.

Güvenlik Uzmanlarından Gelen Yorumlar

ZDF televizyonuna konuşan güvenlik uzmanı Christian Schneider de, güvenlik konseptinin standartlara uygun olması durumunda saldırının gerçekleşemeyeceğini savundu. Bunun yanı sıra, Saksonya Anhalt Eyaleti İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıyla ilgili güvenlik önlemlerinde zafiyet olup olmadığını araştırmak için bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

22 Aralık'ta tutuklanan Suudi Arabistan doğumlu doktor Taleb al-Abdulmohsen, şu an için tanık ifadesi alınıyor.