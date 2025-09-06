DOLAR
Mağrib Sumud Filosu'ndan Spor Taraftarlarına Gazze Destek Pankartı Çağrısı

Mağrib Sumud Filosu, sporcular ve taraftarları Gazze'ye destek pankartları hazırlamaya çağırdı; pankartlar filoda ablukayı kırmak için taşınacak.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 02:54
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 02:54
Mağrib Sumud Filosu'ndan Spor Taraftarlarına Destek Çağrısı

Pankartlar Gazze'ye ulaşacak filoda taşınacak

Mağrib Sumud Filosu, sporseverleri ve spor kulübü taraftarlarını Gazze'ye destek pankartları hazırlamaya davet etti. Filodan yapılan yazılı açıklamada, bu çağrı Filistin davasını ve Gazze'deki Filistinlilerin direnişini destekleyen pankartların filoda yer alması amacıyla yapıldığı belirtildi.

Filodaki açıklamada yer alan ifadeye göre: "Sporseverleri ve spor kulübü taraftarlarını, Filistin davasını ve Gazze'deki Filistinlilerin direnişini destekleyen, her biri 10 metreden uzun olmayan pankartlar, mesajlar ve büyük bayraklar hazırlamaya çağırıyoruz."

Mağrib Sumud Filosu, hazırlanacak pankartların Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak için yola çıkacak filoda taşınacağını vurguladı.

Küresel Sumud Filosu (Global Sumud Flotilla) ise 44'ten fazla ülkenin desteğiyle oluşturulan uluslararası sivil yardım filosu olarak öne çıkıyor. Filoya bağlı teknelerden bazıları 31 Ağustos'ta İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru yola çıkmıştı.

Aynı gün, İtalya'nın Cenova kentinden de 300 ton yardım malzemesi taşıyan birkaç tekne Küresel Sumud Filosu'na katılmak üzere Akdeniz'e açıldı.

Mağrib Sumud Filosu, Küresel Sumud Filosu'nu beklemek amacıyla Tunus'tan hareketini ertelediğini açıkladı. Filo, Gazze'ye hareketi 4 Eylül'den 7 Eylül Pazar gününe ertelediğini duyurdu.

Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyerek farklı ülkelerden yüzlerce katılımcıyı bir araya getiriyor.

