Mahalli seçimlerde yayın yasağı resmen başladı!

31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde, oy verme gününden önceki son 24 saat içinde (bu gece yarısından itibaren) herhangi bir partinin veya adayın siyasi reklamı yayınlanmayacak.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 31. maddesine dayanarak belirlediği karara göre, yayın yasakları bu gece yarısından itibaren başlayacak ve oy verme günü olan 31 Mart Pazar günü YSK tarafından belirlenecek saate kadar devam edecek.

Bu süre zarfında televizyon ve radyolar ile her türlü yayın organları tarafından siyasi reklam, seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak.

Yayın organlarında, seçime katılan siyasi partiler ile adayların sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda faaliyetleri ise yarın saat 18.00'e kadar yayınlanabilecek.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), "YSK kararları gereği bugün saat 23.59'dan seçim gününe kadar siyasi reklamların yayınlanmasının yasak olduğunu, medya hizmet sağlayıcı kuruluşların yarın saat 18.00'e kadar seçime katılan siyasi partiler ile adayların sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda faaliyetlerini yayınlayabilecekleri" konusunda uyarıda bulundu.