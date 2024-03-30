Bist 100
9.142,4 0%
DOLAR
32,41 0,25%
EURO
35,2 -0,08%
ALTIN
2.310,9 0,09%

Mahalli seçimlerde yayın yasağı resmen başladı!

31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, bu gece yarısından itibaren herhangi bir partinin ya da adayın siyasi reklamı yayınlanamayacak.

Yayın Tarihi: 30.03.2024 00:18
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 00:18
Mahalli seçimlerde yayın yasağı resmen başladı!

31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde, oy verme gününden önceki son 24 saat içinde (bu gece yarısından itibaren) herhangi bir partinin veya adayın siyasi reklamı yayınlanmayacak.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 31. maddesine dayanarak belirlediği karara göre, yayın yasakları bu gece yarısından itibaren başlayacak ve oy verme günü olan 31 Mart Pazar günü YSK tarafından belirlenecek saate kadar devam edecek.

Bu süre zarfında televizyon ve radyolar ile her türlü yayın organları tarafından siyasi reklam, seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak.

Yayın organlarında, seçime katılan siyasi partiler ile adayların sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda faaliyetleri ise yarın saat 18.00'e kadar yayınlanabilecek.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), "YSK kararları gereği bugün saat 23.59'dan seçim gününe kadar siyasi reklamların yayınlanmasının yasak olduğunu, medya hizmet sağlayıcı kuruluşların yarın saat 18.00'e kadar seçime katılan siyasi partiler ile adayların sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda faaliyetlerini yayınlayabilecekleri" konusunda uyarıda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den yok artık dedirten fiyat! O illerde bedavaya ev sahibi olun

TOKİ'den yok artık dedirten fiyat! O illerde bedavaya ev sahibi olun

17 bin TL'den az geliri olanlar dikkat! 2500 TL'lik seçim ödemesi verilecek

17 bin TL'den az geliri olanlar dikkat! 2500 TL'lik seçim ödemesi verilecek

Sigorta girişi o yıllar olanlar oh çekecek! SGK iade ediyor

Sigorta girişi o yıllar olanlar oh çekecek! SGK iade ediyor

Erdoğan emekliye müjdeyi verdi! Herkes seçim öncesi o açıklamayı bekliyordu

Erdoğan emekliye müjdeyi verdi! Herkes seçim öncesi o açıklamayı bekliyordu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
2
e-Devlet'ten başvuru yapmayan 12.980 TL cezaya mahkum! Artık fazla süreniz kalmadı
3
YÖK KPSS 60 puan istiyor! Tam 148 bin TL maaş ödeyecek: başvurular açıldı
4
Evinize bu ceza geldiyse sakın ödemeyin! Araç sahiplerine bu sabah duyuruldu
5
Ankaralı kadınlara müjde! Tamamen ücretsiz oldu: Başvuru şartı var
6
EYT'yi kaçırana yeni pencere! 3600 gün primle erken emeklilik sürprizi
7
Tapusu olanlar için süre daraldı! 2 hafta içinde bunu yapmayan bin pişman olacak

Patates püresini pürüzsüz yapan tüyo! Ev hanımları bu tarifi denemeli

TOKİ'den yok artık dedirten fiyat! O illerde bedavaya ev sahibi olun

Dolar kurunda 20 yıl sonra ilk kez oldu! Düğmeye bastılar

Kredi kartı olan herkesi kapsıyor! Mahkemelik olabilirsiniz

Sigorta girişi o yıllar olanlar oh çekecek! SGK iade ediyor

Borcu olan o bankaya koşsun! Tek seferde silme sözü verildi

Kamuya dev memur ve personel alımı! KPSS'li KPSS'siz başvurular açık

Halılardaki çay kahve lekesini silgi gibi siliyor! Deterjanı unutturacak

Erdoğan emekliye müjdeyi verdi! Herkes seçim öncesi o açıklamayı bekliyordu

17 bin TL'den az geliri olanlar dikkat! 2500 TL'lik seçim ödemesi verilecek

O tarihten sonra ehliyet alanlar dikkat! Flaş değişiklik yapıldı

Görseldeki hayaleti 7 saniyede bulabilen süper zeka çıkıyor!