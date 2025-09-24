Mahkeme CHP İstanbul İl Kongresi'nin Durdurulmasını İstedi

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi'nin Durdurulmasını İstedi

Mahkemenin talebi ve yazılı bildirim

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Valiliği ile Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına yazdığı yazıda, mahkeme kararına aykırı olduğu gerekçesiyle bugün gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi'nin durdurulmasını talep etti.

Mahkemenin yazısında, davacı Özlem Erkan ile davalılar arasında yürütülen davanın, dernek genel kurulu kararlarının iptali istemli genel kurul kararının iptali davası olduğu bildirildi. Davalılar arasında CHP Genel Merkezi, Aydın Karaaslan, Fahrettin Çırak, İnan Güney, Mehmet Arslan Melda Tanişman Tutan, Niyazi Güneri, Özgür Çelik, Rıza Akpolat, Tülay Yavuz, Veli Gümüş, CHP İstanbul İl Başkanlığı yer alıyor.

Kararda belirtilen ara karar ve uygulanması

Mahkeme, dosyada görülen davaya ilişkin olarak 2 Eylül'de verilen ara kararda, CHP İstanbul İl Yönetimi'nin geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı, geçici kurul atandığı, üst kurul ve kurultay delegelerinin görevden uzaklaştırıldığı ve İstanbul il örgütünce yapılacak ilçe kongreleri ile il kongresi seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına karar verildiğini hatırlattı.

Mahkemenin kararında yer alan ifadede ise şu uyarı yapıldı: "6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu'na göre verilen bu karar kesin olmamakla beraber verildiği anda uygulamaya geçirilen bir tedbir kararıdır. Mahkememizde devam eden yargılama sürecinde ilgili ara karar hakkında henüz istinaf yargılaması süreci başlamamış olup mahkememizce verilen karar güncel ve geçerlidir. Mahkememizce verilen tedbir kararı kanun yolu merci olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince kaldırılmadan veya değiştirilmeden 24 Eylül tarihinde CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerinin yapılması mahkeme kararımıza aykırı olup çalışmaların durdurulması gerekmektedir."

Arka plan: Önceki tedbir kararları

Mahkeme, ayrıca CHP Merkez Yönetim Kurulu tarafından 14 Temmuz 2025'te başlatılan 39. Olağan Kurultay süreci kapsamında kongre takviminde yer alan seçim çalışmalarından yalnızca İstanbul İl Örgütünce yapılacak ilçe kongreleri ve il kongresi seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına karar verdiğini hatırlattı.

Mahkeme, CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi delegelerinin tedbiren görevden alınmaları talebinin reddine hükmetmiş; ayrıca kararın gereği için ilgili seçim kurullarına ve İstanbul Valiliği'ne tebligat yapılmasına, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nın 11 Ekim 2023 tarihli mazbata kararının ve ek listelerin mahkeme kararının eki sayılmasına yönelik kararları da dosyaya eklemişti.

Mahkemenin kabul edilen karar kısımlarına yönelik HMK 394. maddesi uyarınca mahkemeye itiraz yolu açık olduğu, reddedilen kısımlar için ise HMK 391. maddesi uyarınca İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yolunun açık olduğu belirtildi.