Mahkeme: Filistin Destekçisi Uluslararası Öğrencilerin Sınır Dışı Edilmesi Yasa Dışı

Massachusetts federal mahkemesi, yönetimin girişimini ifade özgürlüğü ihlali saydı

The New York Times'ın haberine göre, Massachusetts eyaletindeki bir federal mahkeme, Başkan Donald Trump yönetiminin Filistin destekçisi uluslararası öğrencileri sınır dışı etme girişimlerini yasadışı buldu.

Mahkeme kararında, İç Güvenlik Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı'nın Filistin'e destek protestolarına katılan yabancı öğrencileri hedef aldığı ve bunun "ifade özgürlüğünün anayasaya aykırı biçimde bastırılması" anlamına geldiği kaydedildi.

Mahkeme Başkanı Yargıç William Young, kararda şunları söyledi: "Biz, insanları söyleyeceklerinden korktuğumuz için hapse atan ya da sınır dışı eden bir ulus değiliz, olmamalıyız."

Yargıç Young, eski Başkan Ronald Reagan'ın "özgürlüğün her nesil tarafından sürekli savunulması gerektiği" sözlerini hatırlatarak davayı mahkemesinin karşısına gelen en önemli davalardan biri olarak nitelendirdi.

Young ayrıca, Trump yönetiminin tutumunun yoğun eleştirilere karşın değişmesinin beklenmediğini belirterek, "Başkan, aklına estiğinde her şeyi görmezden geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Liz Huston, yazılı açıklamasında kararı "ülkenin güvenliğini zayıflatan skandal bir hüküm" olarak niteledi ve yönetimin karara derhal itiraz edeceğini bildirdi. Huston ayrıca Yargıç Young'un geçmişteki kararlarına ilişkin eleştirilerde bulundu.