Mahmut Arslan: "Haklıların Güçlü Olduğu Bir Dünya" — HAK-İŞ/HİZMET-İŞ 48. Yıl

HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ 48. kuruluş yıldönümünde Mahmut Arslan, haklıların güçlü olduğu bir dünya ve 1 milyon fidan hedefini vurguladı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 23:37
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 23:37
Ankara — "Emeğin Küresel Kudreti" temalı tören

HAK-İŞ Konfederasyonu ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, HİZMET-İŞ Sendikası'nın kuruluşunun 48’inci yıldönümü nedeniyle düzenlenen programda konuştu. Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen etkinlikte Arslan, sendikanın kuruluşundan bu yana savunduğu ilkelerden ve emeğe bakışından ödün vermeden daha güçlü adımlarla yoluna devam ettiğini belirtti.

Arslan, konuşmasında iş kazalarında hayatını kaybedenler, 15 Temmuz şehitleri ve terörle mücadelede şehit düşenler için rahmet, minnet ve şükran ifade etti. HİZMET-İŞ'in bakanlığın ocak ayı istatistiklerine göre 276 bin üyeye sahip olduğunu, güncel rakamlarla ise üye sayısının 278 bine ulaştığını ve bununla Türkiye'nin en büyük işçi sendikası sorumluluğunu taşıdıklarını vurguladı. Ayrıca konfederasyonları HAK-İŞ'in de iş kolunda en büyük sendika olmanın onurunu yaşadığını söyledi.

"Eğer su yoksa hayatta olmadığımızın farkındayız"

HAK-İŞ'in 50’inci yıl etkinlikleri kapsamında 1 yıl içinde 1 milyon fidanı toprakla buluşturma hedefini aktaran Arslan, suya ve ormanlara yönelik duyarlılığı ön plana çıkardı. Arslan, bugüne kadar 376 bin fidanı toprakla buluşturduklarını, bu amaç için yaklaşık 20 milyon lira harcadıklarını ve kampanyanın devam ettiğini belirtti. Konfederasyonun her üye için bir fidan armağan etme taahhüdünü yineledi.

Terörsüz Türkiye ve ulusal katkı

Terörsüz Türkiye sürecine HAK-İŞ olarak destek verdiklerini söyleyen Arslan, barış, kardeşlik ve adalet için 17 Şubat ilanının arkasında durulması gerektiğini Meclis komisyonunda da ifade ettiklerini kaydetti.

Gazze'ye yardım: 1 milyon 200 bin dolar

Gazze'ye yönelik kampanyalarla HAK-İŞ ve sendikanın üyelerinin katkısıyla yaklaşık 1 milyon 200 bin dolar toplandığını ve büyük bölümünün Gazze'ye ulaştırıldığını aktaran Arslan, Kızılay ve çeşitli sivil toplum kuruluşları ile yapılan iş birliklerinin bu destekleri güçlendirdiğini belirtti. Arslan, ateşkes ve barış çağrılarına rağmen Filistin'de sivillere yönelik ölümlerin sürdüğüne dikkat çekti ve uluslararası toplumun, Birleşmiş Milletler'in işlevselliğine yönelik eleştiride bulundu.

Haklıların güçlü olduğu bir dünya talebi

Konuşmasında "Biz güçlülerin haklı değil haklıların güçlü olduğu bir dünya istiyoruz" sözlerini yineleyen Arslan, HAK-İŞ'in ülke, bölge ve küre genelindeki mazlum ve mağdurlara karşı bir borcu olduğunu, bu borcu ödemek için adaleti, hakkı, hukuku ve barışı inşa etme mücadelesini sürdüreceklerini ifade etti. Arslan, insanların dili, rengi, inancı veya coğrafyasına bakılmaksızın mazlum olmanın yardıma yeterli gerekçe olduğunu vurguladı.

Programın sonunda Arslan, etkinliğe katılan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın adına takdim edilen fidan sertifikalarını sundu.

