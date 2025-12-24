Libya Genelkurmay Başkanı'nın Uçağı Haymana'da Düştü — Heyet Olay Yerinde

Libya’dan Gelen Askeri Heyet Kaza Bölgesinde

Kaza ve inceleme çalışmaları devam ediyor

Libya’dan gelen bir askeri heyet, uçak kazasının yaşandığı bölgeye ulaştı. Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mohamed Ali Ahmed El Haddad ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak dün gece saatlerinde Ankara’nın Haymana İlçesinde düştü.

Dün gece itibarıyla başlatılan arama ve kurtarma çalışmalarına çok sayıda ekip katılıyor. Türk ekiplerinin yanı sıra, olay yerinde inceleme yapmak ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi almak üzere Libya’dan bir ekip geldi.

Libya’dan gelen heyete, Libya’nın Ankara Büyükelçisi Mustafa el-Kuleyb eşlik etti. Bölgede yürütülen çalışmalar sürüyor.

Libya’dan gelen askeri heyet uçak kazasının yaşandığı bölgede