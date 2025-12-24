DOLAR
Libya Genelkurmay Başkanı'nın Uçağı Haymana'da Düştü — Heyet Olay Yerinde

Libya heyeti, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mohamed Ali Ahmed El Haddad'ın uçağının dün gece Haymana'da düşmesi sonrası kaza bölgesine geldi; çalışmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 12:13
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 12:13
Libya’dan Gelen Askeri Heyet Kaza Bölgesinde

Kaza ve inceleme çalışmaları devam ediyor

Libya’dan gelen bir askeri heyet, uçak kazasının yaşandığı bölgeye ulaştı. Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mohamed Ali Ahmed El Haddad ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak dün gece saatlerinde Ankara’nın Haymana İlçesinde düştü.

Dün gece itibarıyla başlatılan arama ve kurtarma çalışmalarına çok sayıda ekip katılıyor. Türk ekiplerinin yanı sıra, olay yerinde inceleme yapmak ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi almak üzere Libya’dan bir ekip geldi.

Libya’dan gelen heyete, Libya’nın Ankara Büyükelçisi Mustafa el-Kuleyb eşlik etti. Bölgede yürütülen çalışmalar sürüyor.

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

