Kocasinan Belediyesi İkram Çeşmesi: 'Soğuk Günlerde Gönülleri Isıtıyoruz'

Kocasinan Belediyesi, 2015 yılında başlattığı ve vatandaşlar tarafından beğeni toplayan İkram Çeşmesi projesi kapsamında her sabah sıcak çorba ikram ediyor. Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "İkramlarımızdan hemşehrilerimizin memnuniyet duyması bizleri son derece mutlu ediyor" diyerek projenin toplumsal karşılığını vurguladı.

Hastane önlerinde sıcak bir nefes

Kayseri Şehir Hastanesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde kurulan İkram Çeşmesi, özellikle hasta ve hasta yakınları için büyük bir kolaylık ve moral kaynağı oluşturuyor. Zor ve stresli anlar yaşayan vatandaşlara sunulan sıcak ikramın önemine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, geçmişten günümüze uzanan geleneksel lezzetleri yaşatmaya özen gösterdiklerini belirtti.

Dört mevsim, dört ayrı ikram

Belediyenin sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışını güçlendiren hizmet, yılın her döneminde mevsime uygun ikramlar sunuyor. Başkan Çolakbayrakdar, şu ifadeleri kullandı: "Unutulmaması gereken kültürel değerlerimizi ve paylaşma geleneğimizi vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. İkram Çeşmesi, sadece bir hizmet değil; aynı zamanda dayanışmanın ve gönül belediyeciliğinin bir sembolüdür. Hafta içi her sabah Kayseri Şehir Hastanesi ve Hastane Caddesi’nde vatandaşlarımıza sıcak çorba ikram ediyoruz. Yaz aylarında Cumhuriyet Meydanı’nda limonata, sonbahar ve kış aylarında ise geleneksel bir lezzet olan salep ikram ediyoruz. Ramazan ayında da Ramazan şerbetiyle Osmanlı geleneğimizi yaşatıyoruz. Vatandaşlarımızın bu ikramlardan memnuniyet duyması bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor."

Vatandaşlardan teşekkür

İkram Çeşmesi'nden faydalanan vatandaşlar, hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Sabahın erken saatlerinde sıcacık çorbayla karşılanıyoruz. Böyle bir hizmet başka yerde yok. Allah belediyemizden ve devletimizden razı olsun. Bu hizmetleri bizlere sunan Kocasinan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar’a ve emeği geçen tüm belediye çalışanlarına teşekkür ediyoruz" şeklinde görüş bildirdi.

Taşınabilir İkram Çeşmesiyle her yerde hizmet

Öte yandan İkram Çeşmesi, Kayseri Devlet Hastanesi ve Şehir Hastanesi önlerinde konumlandırılarak hafta içi her gün hasta ve hasta yakınlarına hizmet veriyor. Portatif tasarımı sayesinde farklı noktalara taşınabilen İkram Çeşmesi, vatandaş yoğunluğunun olduğu bölgelerde mevsim şartlarına göre sıcak veya soğuk içecek ikramında bulunarak büyük beğeni topluyor.

