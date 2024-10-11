DOLAR
34,29 -0,36%
EURO
37,51 0%
ALTIN
2.910,34 -0,82%
BITCOIN
2.086.552,24 -1,89%

Mahtumkulu Firaki Forumu, Aşkabat'ta Başladı

Aşkabat’ta Mahtumkulu Firaki’nin 300. doğum yılı için düzenlenen forum, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla start aldı.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 09:09
Mahtumkulu Firaki Forumu, Aşkabat'ta Başladı

Aşkabat'ta Uluslararası Forum Gerçekleşti

Aşkabat, Türkmenistan - Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta büyük Türk şairi Mahtumkulu Firaki’nin 300. doğum günü anısına düzenlenen "Uluslararası Zaman ve Uygarlık İlişkisi-Modern Dünya ve Kalkınmanın Temeli Forumu" resmen başladı. Forumun açılış törenine Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş da katıldı.

Resmi Karşılama Töreni

Forumun başlangıcında, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov, etkinliğe katılan devlet başkanları ve parlamento başkanları ile tek tek tanışarak karşılamalarda bulundu. Bu süreçte fotoğraflar da çekildi.

Zirve Oturumları ve Katılımcılar

Karşılama töreninin ardından, heyet başkanları zirve oturumlarına katılmak üzere konferans merkezine geçti. Türkmenistan’ın ev sahipliğindeki bu önemli etkinliğe Türkiye, Rusya, İran, Özbekistan, Pakistan, Moğolistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Ermenistan gibi ülkeler ile Tataristan Özerk Cumhuriyeti, UNESCO, TÜRKSOY ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) gibi uluslararası kuruluşlardan temsilciler katılmaktadır.

Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta, büyük Türk şairi Mahtumkulu Firaki’nin 300. doğum günü...

Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta, büyük Türk şairi Mahtumkulu Firaki’nin 300. doğum günü vesilesiyle düzenlenen "Uluslararası Zaman ve Uygarlık İlişkisi-Modern Dünya ve Kalkınmanın Temeli Forumu" TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katıldığı resmi karşılama töreniyle başladı. Türkmenistan’ın ev sahipliğindeki foruma, Türkiye, Rusya, İran, Özbekistan, Pakistan, Moğolistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Ermenistan’ın yanı sıra, Tataristan Özerk Cumhuriyeti, UNESCO, TÜRKSOY, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ve bazı uluslararası kuruluşların temsilcileri katılıyor.

Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta, büyük Türk şairi Mahtumkulu Firaki’nin 300. doğum günü...

Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta, büyük Türk şairi Mahtumkulu Firaki’nin 300. doğum günü vesilesiyle düzenlenen "Uluslararası Zaman ve Uygarlık İlişkisi-Modern Dünya ve Kalkınmanın Temeli Forumu" TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katıldığı resmi karşılama töreniyle başladı. Türkmenistan’ın ev sahipliğindeki foruma, Türkiye, Rusya, İran, Özbekistan, Pakistan, Moğolistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Ermenistan’ın yanı sıra, Tataristan Özerk Cumhuriyeti, UNESCO, TÜRKSOY, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ve bazı uluslararası kuruluşların temsilcileri katılıyor.

İLGİLİ HABERLER

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2024-2025 Eğitim Yılı Yurt Başvuru Sonuçları Açıklandı
2
Nevşehir'de 76 Şüpheli Nitelikli Dolandırıcılıktan Adliyeye Sevk Edildi
3
Afet Farkındalığı İçin Tatbikat: Bilecik ve Kocaeli Ekipleri Söğüt'te Bir Araya Geldi
4
Bisikletsiz Kalması Üzerine Yürek Yakan Video, Batman'da Yenilikçi Bir Çözümle Sonuçlandı
5
Dilan Çıtak Dörter'e Uçakta Tartışma Sebebiyle Soruşturma Açıldı
6
Siirt'te Kaybolan 14 Yaşındaki Kız Çocuğu Sağ Salim Bulundu
7
Çankırı'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak