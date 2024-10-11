Mahtumkulu Firaki Forumu, Aşkabat'ta Başladı

Aşkabat'ta Uluslararası Forum Gerçekleşti

Aşkabat, Türkmenistan - Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta büyük Türk şairi Mahtumkulu Firaki’nin 300. doğum günü anısına düzenlenen "Uluslararası Zaman ve Uygarlık İlişkisi-Modern Dünya ve Kalkınmanın Temeli Forumu" resmen başladı. Forumun açılış törenine Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş da katıldı.

Resmi Karşılama Töreni

Forumun başlangıcında, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov, etkinliğe katılan devlet başkanları ve parlamento başkanları ile tek tek tanışarak karşılamalarda bulundu. Bu süreçte fotoğraflar da çekildi.

Zirve Oturumları ve Katılımcılar

Karşılama töreninin ardından, heyet başkanları zirve oturumlarına katılmak üzere konferans merkezine geçti. Türkmenistan’ın ev sahipliğindeki bu önemli etkinliğe Türkiye, Rusya, İran, Özbekistan, Pakistan, Moğolistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Ermenistan gibi ülkeler ile Tataristan Özerk Cumhuriyeti, UNESCO, TÜRKSOY ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) gibi uluslararası kuruluşlardan temsilciler katılmaktadır.

Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta, büyük Türk şairi Mahtumkulu Firaki’nin 300. doğum günü vesilesiyle düzenlenen "Uluslararası Zaman ve Uygarlık İlişkisi-Modern Dünya ve Kalkınmanın Temeli Forumu" TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katıldığı resmi karşılama töreniyle başladı. Türkmenistan’ın ev sahipliğindeki foruma, Türkiye, Rusya, İran, Özbekistan, Pakistan, Moğolistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Ermenistan’ın yanı sıra, Tataristan Özerk Cumhuriyeti, UNESCO, TÜRKSOY, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ve bazı uluslararası kuruluşların temsilcileri katılıyor.

Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta, büyük Türk şairi Mahtumkulu Firaki’nin 300. doğum günü vesilesiyle düzenlenen "Uluslararası Zaman ve Uygarlık İlişkisi-Modern Dünya ve Kalkınmanın Temeli Forumu" TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katıldığı resmi karşılama töreniyle başladı. Türkmenistan’ın ev sahipliğindeki foruma, Türkiye, Rusya, İran, Özbekistan, Pakistan, Moğolistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Ermenistan’ın yanı sıra, Tataristan Özerk Cumhuriyeti, UNESCO, TÜRKSOY, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ve bazı uluslararası kuruluşların temsilcileri katılıyor.