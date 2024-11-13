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Malaga'da Şiddetli Yağışlar Hayatı Durdurdu

İspanya'da şiddetli yağışlar Malaga'yı etkisi altına alarak hayatı durma noktasına getirirken, kırmızı alarm verildi.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 18:33
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 18:33
Malaga'da Şiddetli Yağışlar Hayatı Durdurdu

İspanya'da Şiddetli Yağışlar Malaga'yı Vurdu

İspanya'da 29 Ekim'de Valensiya başta olmak üzere güney ve doğu bölgelerinde 220'den fazla kişinin ölümüne neden olan şiddetli yağışlar, bu kez Malaga'yı etkisi altına aldı.

Hayat Tamamen Durdu

Malaga'da metrekareye 100 litreden fazla yağış düştü. Bu nedenle, tüm okullar tatil edildi ve hayat durma noktasına geldi. İspanya'nın 8 özerk bölgesinde kırmızı veya turuncu alarm verilmesi sonrası, yaralanmalar ve su baskınları nedeniyle tedbir amaçlı evlerinden tahliye edilen 3 binden fazla kişi oldu.

Kamu Hizmetleri ve Ulaşım Etkilendi

Yerel yönetim yetkilileri, Campanillas Nehri'ne yakın bölgelerde Acil Servis dışında hastane ve sağlık ocaklarının kapalı tutulduğunu duyurdu. Kırmızı alarm ilan edilen Malaga'da bazı büyük alışveriş merkezleri de kapalı olduğu bildiriliyor. Ayrıca, Madrid-Malaga hızlı tren seferleri ve Málaga'nın banliyö seferleri durduruldu.

Sular Altında Kalan Bölgeler

Malaga kent merkezinde ve çevre ilçelerde bazı yollar su baskınları nedeniyle trafiğe kapalı tutuldu. Vatandaşlar, acil işleri olmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda uyarıldı. Malaga'nın ardından en fazla yağışın görüldüğü Katalonya bölgesindeki Tarragona kentinde de benzer paniğin yaşandığı, eğitime ara verildiği bildirildi.

Önlemler ve Beklentiler

Hükümet, şiddetli yağışların önümüzdeki günlerde de devam etmesini bekliyor. Ayrıca, 29 Ekim'deki sel felaketinin ardından toplam 224 kişinin yaşamını yitirdiği duyurulmuştu. Valensiya bölgesinde de şiddetli yağış beklentisi endişeleri artırıyor; okullar tatil edilirken, trafik kısıtlamaları uygulanıyor.

Yardım ve Yeniden Yapılanma

Devlet, 78 ilçe ve kasabada afetzedelerin yaralarını sarabilmek için toplamda yaklaşık 14 milyar avro yardımcı fon ayrılacak. Yağışların durumu, ülkedeki diğer bölgelerde de ciddi hasarlara yol açmaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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