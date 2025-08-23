DOLAR
Malatya Akçadağ'da kaza: 4 ölü, 2 yaralı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 23:17
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 23:17
Kaza ve müdahale

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, Bayramuşağı mevkisinde meydana gelen kazada, Enes Çelik (29) yönetimindeki 23 BC 278 plakalı otomobil ile Mehmet Şirin Çakıcı'nın (45) kullandığı 16 BTE 244 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Olayın ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis, polis, jandarma, AFAD, UMKE ekipleri sevk edildi.

Can kayıpları ve yaralılar

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Saliha Tosun (74) ve Zöhre Gökalp (58) hayatını kaybetti. Kazada Kübra Çelik (29) ve Bartu Vedat Çelik (3) yaralandı.

Hayatını kaybedenler Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, yaralılar kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

