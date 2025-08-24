DOLAR
Malatya Akçadağ'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Malatya Akçadağ'da iki otomobil çarpıştı; 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 14:42
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 14:45
Malatya Akçadağ'da İki Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Kaza TİGEM Kavşağı mevkiinde meydana geldi

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, Malatya-Ankara kara yolunun TİGEM Kavşağı mevkiinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Yalçınkaya (64) idaresindeki 06 VM 371 plakalı otomobil ile Aslı Cengiz (24) yönetimindeki 44 ADS 240 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülten Gülbaş (51)'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan araç sürücüleri ile Yaren Polen Gülbaş (24) ve Emine Çelik (18), ambulanslarla Akçadağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

