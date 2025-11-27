Malatya’da 100 milyar liralık Hekimhan-Kuluncak Bağlantı Yolunda Sona Yaklaşılıyor

AK Parti Milletvekili Bülent Tüfenkci, Hekimhan-Kuluncak bağlantı yolunda 100 milyar liralık yatırımın 2026’da tamamlanacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 15:08
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 15:08
Viyadük tamamlandı, çalışmalar 15 kilometrede sürüyor

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, yapımı süren Hekimhan-Kuluncak bağlantı yolu üzerindeki köprü çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Tüfenkci, projenin bölge için büyük önem taşıdığını vurguladı.

"Kuluncak-Hekimhan bağlantı yolu köprüsünde incelemelerde bulunduk. Daha önce inşaat sürecini değerlendirdiğimiz bu projeyle yaklaşık 100 milyar liralık bir yatırımı tamamlamış olacağız. Hekimhan girişi bağlantı yolu viyadüğü bitmiş durumda işin zor kısmı geride kaldı. 15 kilometrelik yol çalışmaları devam ediyor. İnşallah 2026’da tamamen bitmiş olacak ve hemşerilerimizin hizmetine sunacağız" dedi.

Tüfenkci, yatırımın uzun süredir beklenen bir proje olduğunu hatırlatarak, "Kuluncaklı hemşerilerimize verdiğimiz sözün gerçekleştiğini görmek bizleri mutlu ediyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Ulaştırma Bakanlığımıza ve emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan ise yolun üç bölge için hayati önem taşıdığını vurguladı: "Bu yol Hekimhan, Kuluncak ve Hasan Çelebi için yılların ihtiyacıydı. Bağlantı yollarının büyük kısmı tamamlandı. 2026’da yol tamamen hizmete açıldığında bölge halkı daha güvenli, geniş ve konforlu yollara kavuşacak. Başta Cumhurbaşkanımıza, Ulaştırma Bakanlığımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

