Malatya’da 103 Bin Yapı, 80 Bin Hak Sahibine Karşı

Malatya'da Hak Sahibi Sayısını Aşan Yapı İnşaatları

Malatya Valisi Seddar Yavuz, kentte toplamda 103 bin konut ve iş yeri inşa edildiğini bildirirken, bu rakamın yalnızca 80 bin hak sahibi ile çeliştiğini vurguladı. Vali Yavuz, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören valilik binasını yeniden inşa ettiklerini ve bu süreçte önemli ilerlemeler kaydettiklerini ifade etti.

Valilik Binasındaki Yeniden İnşa Süreci

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Yavuz, 1938 yılında inşasına başlanan valilik binasının 1941'de tamamlandığını belirterek, binanın aslına uygun olarak yeniden inşa edildiğini kaydetti. Ayrıca, zemin iyileştirme çalışmaları ile binanın afete dirençli hale getirildiğini vurguladı.

Malatya’nın Geleceği ve Yeniden İnşası

Vali Yavuz, kentteki yeniden inşa çalışmalarının hızla ilerlediğine dikkat çekerek, 400 hektar alanın boşaltıldığını ve konut teslimatlarına başlandığını aktardı. Yüzde 90'ı yıkılmış geniş alanların dönüştürülmesi için önemli adımlar atıldığını ifade eden Yavuz, bu sürecin sosyal adalet açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Yeni Rezerv Alanlar Oluşturma Çalışmaları

Bir gazetecinin yeni rezerv alanlar oluşturma konusundaki sorusuna yanıt veren Yavuz, mevcut durumda ilave konut ihtiyacının kalmadığını belirtti. Bununla birlikte, Malatya'da inşa edilen konut ve iş yerlerinin rakamlarının hak sahiplerinden yüksek olmasının mutluluğunu yaşadığını sözlerine ekledi.

Yıkım Sürecindeki Gelişmeler

Yıkım çalışmalarında yüzde 97 seviyesine ulaşıldığını ve kalan yüzde 3'lük kısmın ise mahkeme süreçleriyle ilgisi olduğu belirtildi. Vali Yavuz, sonuçlanan ihalelerle yıkımın devam ettiğini ifade etti.

Malatya'daki gelişmeleri yakından takip eden Yavuz, basın mensuplarıyla birlikte devam eden iş yerleri ve deprem konutlarının inşaatını inceledi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde ağır hasar gören ve yıkıldıktan sonra aslına uygun yeniden inşa eden valilik binasında incelemelerde bulundu. Vali Yavuz, burada açıklamada bulundu.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde ağır hasar gören ve yıkıldıktan sonra aslına uygun yeniden inşa eden valilik binasında incelemelerde bulundu. Vali Yavuz, burada açıklamada bulundu.