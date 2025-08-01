DOLAR
40,66 0,07%
EURO
47,05 -0,95%
ALTIN
4.376,96 -1,88%
BITCOIN
4.704.005,49 0,77%

Malatya’da 103 Bin Yapı, 80 Bin Hak Sahibine Karşı

Malatya'da inşa edilen 103 bin konut ve iş yeri, 80 bin hak sahibi ile çelişiyor. Vali Seddar Yavuz, şehrin yeniden inşası hakkında bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 01.08.2025 16:14
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 16:14
Malatya’da 103 Bin Yapı, 80 Bin Hak Sahibine Karşı

Malatya'da Hak Sahibi Sayısını Aşan Yapı İnşaatları

Malatya Valisi Seddar Yavuz, kentte toplamda 103 bin konut ve iş yeri inşa edildiğini bildirirken, bu rakamın yalnızca 80 bin hak sahibi ile çeliştiğini vurguladı. Vali Yavuz, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören valilik binasını yeniden inşa ettiklerini ve bu süreçte önemli ilerlemeler kaydettiklerini ifade etti.

Valilik Binasındaki Yeniden İnşa Süreci

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Yavuz, 1938 yılında inşasına başlanan valilik binasının 1941'de tamamlandığını belirterek, binanın aslına uygun olarak yeniden inşa edildiğini kaydetti. Ayrıca, zemin iyileştirme çalışmaları ile binanın afete dirençli hale getirildiğini vurguladı.

Malatya’nın Geleceği ve Yeniden İnşası

Vali Yavuz, kentteki yeniden inşa çalışmalarının hızla ilerlediğine dikkat çekerek, 400 hektar alanın boşaltıldığını ve konut teslimatlarına başlandığını aktardı. Yüzde 90'ı yıkılmış geniş alanların dönüştürülmesi için önemli adımlar atıldığını ifade eden Yavuz, bu sürecin sosyal adalet açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Yeni Rezerv Alanlar Oluşturma Çalışmaları

Bir gazetecinin yeni rezerv alanlar oluşturma konusundaki sorusuna yanıt veren Yavuz, mevcut durumda ilave konut ihtiyacının kalmadığını belirtti. Bununla birlikte, Malatya'da inşa edilen konut ve iş yerlerinin rakamlarının hak sahiplerinden yüksek olmasının mutluluğunu yaşadığını sözlerine ekledi.

Yıkım Sürecindeki Gelişmeler

Yıkım çalışmalarında yüzde 97 seviyesine ulaşıldığını ve kalan yüzde 3'lük kısmın ise mahkeme süreçleriyle ilgisi olduğu belirtildi. Vali Yavuz, sonuçlanan ihalelerle yıkımın devam ettiğini ifade etti.

Malatya'daki gelişmeleri yakından takip eden Yavuz, basın mensuplarıyla birlikte devam eden iş yerleri ve deprem konutlarının inşaatını inceledi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde ağır...

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde ağır hasar gören ve yıkıldıktan sonra aslına uygun yeniden inşa eden valilik binasında incelemelerde bulundu. Vali Yavuz, burada açıklamada bulundu.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde ağır...

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde ağır hasar gören ve yıkıldıktan sonra aslına uygun yeniden inşa eden valilik binasında incelemelerde bulundu. Vali Yavuz, burada açıklamada bulundu.

İLGİLİ HABERLER

THY'den Milyonlarca Yolcuya Son Dakika Uyarısı: Akıllı Valizler Uçağa Alınmayacak

Aile Bakanlığı'ndan Acil Destek Müjdesi: Milyonlar IBAN'a akacak

Kira ve Konut Fiyatlarına Neşter: 500 Bin Sosyal Konut Projesi Başlatılıyor

Belediye'den Çalışanlara Yüzde 35 Maaş Zammı Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
THY'den Milyonlarca Yolcuya Son Dakika Uyarısı: Akıllı Valizler Uçağa Alınmayacak
2
Büyükçekmece'de Balık Tutarken Kaybolan Okan Kurnaz'ın Cansız Bedenine Ulaşıldı
3
Özgür Özel, Kahramankazan'da Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu
4
Sakarya Nehri'nde Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
5
110 Yaşındaki Süleymaniyeli Müezzin, Sevgiyle Camisine Hizmet Ediyor
6
Belediye'den Çalışanlara Yüzde 35 Maaş Zammı Müjdesi

THY'den Milyonlarca Yolcuya Son Dakika Uyarısı: Akıllı Valizler Uçağa Alınmayacak

Belediye'den Çalışanlara Yüzde 35 Maaş Zammı Müjdesi

Yeni açıklandı! Emlak Vergisi Yüzde 1000 Zamlandı!

ABD'nin Yüzde 50 Vergi Kararı Piyasalarda Şok Etkisi Yarattı

Adalet Bakanlığı'ndan 5 Bin İstihdam Müjdesi! KPSS 70 Puanla Başvurular Başlıyor

Ziraat Bankası, Konut Kredisi Faizlerini Düşürdü: Milyonlarca Vatandaşa Müjdeli Haber

Aile Bakanlığı'ndan Acil Destek Müjdesi: Milyonlar IBAN'a akacak

TBMM'de Eski Araçlara ÖTV Muafiyeti Teklifi!

Kredi Kartı Borçları İçin Yeni Faiz Müjdesi: 1 Ağustos'tan İtibaren İndirimler Başlıyor

Bakan Işıkhan, Yüzde 11 Zam Teklifinin Perde Arkasını Açıkladı

Kira ve Konut Fiyatlarına Neşter: 500 Bin Sosyal Konut Projesi Başlatılıyor

İBB'den 9-13 Yaş Grubuna Ücretsiz Doğa Kampı Müjdesi!