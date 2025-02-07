DOLAR
35,96 -0,14%
EURO
37,34 0,16%
ALTIN
3.328,16 -1,02%
BITCOIN
3.527.731,75 -1,39%

Malatya'da 131 Tarihi Sikke ve 23 Obje Ele Geçirildi

Malatya'da yapılan operasyonda 131 tarihi sikke ve 23 obje ele geçirilirken, 1 şüpheli yakalandı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 17:08
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 17:14
Malatya'da 131 Tarihi Sikke ve 23 Obje Ele Geçirildi

Malatya'da tarihi eser kaçakçılığına yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Yeşilyurt ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin iş birliği ile düzenlenen çalışmada, tarihi eser niteliğinde 131 sikke ve 23 obje bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ele geçirilen eserlerin, yapılan detaylı araştırmalar sonrasında, tarihi eser olarak değerlendirildiği belirtildi. Operasyon sırasında yakalanan 1 şüpheliye yasal işlem yapıldığı bildirildi.

Bu başarılı operasyon, Malatya'daki tarihi eserlerin korunmasına yönelik atılan önemli adımlardan biri olarak öne çıkıyor.

Malatya'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 131 sikke ile 23 obje ele geçirildi, 1 şüpheli...

Malatya'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 131 sikke ile 23 obje ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Depreme Dayanıklı İç Mekanlar Projesi Başlatıldı
2
CENTCOM Komutanı Kurilla, İsrail'de Genelkurmay Başkanı Halevi ile Görüştü
3
Ortagus: Hizbullah, Lübnan Hükümetinde Yer Almayacak
4
Avusturya'da 2,400 Suriyelinin İltica Başvurusu İptal Ediliyor
5
Türkmenistan Büyükelçisi Mekan İşanguliyev, Kırşehir'de Önemli Ziyaretler Gerçekleştirdi
6
Adana'da Tutar Apartmanı Davasında Duruşmaya Devam Edildi
7
İsrail'in Tammun'a Saldırıları Tarım ve Hayvancılığı Vurdu

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!