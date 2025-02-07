Malatya'da 131 Tarihi Sikke ve 23 Obje Ele Geçirildi

Malatya'da tarihi eser kaçakçılığına yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Yeşilyurt ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin iş birliği ile düzenlenen çalışmada, tarihi eser niteliğinde 131 sikke ve 23 obje bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ele geçirilen eserlerin, yapılan detaylı araştırmalar sonrasında, tarihi eser olarak değerlendirildiği belirtildi. Operasyon sırasında yakalanan 1 şüpheliye yasal işlem yapıldığı bildirildi.

Bu başarılı operasyon, Malatya'daki tarihi eserlerin korunmasına yönelik atılan önemli adımlardan biri olarak öne çıkıyor.

Malatya'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 131 sikke ile 23 obje ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.