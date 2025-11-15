Malatya’da 21 bin 760 Yeni Konut: Özköse'den "Yeniden Doğuş" Mesajı

Özköse: 21 bin 760 yeni konut Malatya’nın yeniden doğuşunun sembolüdür

Teslim edilen konutlar kent için umut kaynağı oldu

Malatya İş İnsanları Platformu Başkanı Ahmet Özköse, kentte deprem sonrası hak sahiplerine teslim edilen 21 bin 760 konutun şehrin yeniden ayağa kalkma sürecine büyük güç kattığını belirterek teşekkür mesajı yayımladı.

Özköse açıklamasında teslim edilen konutların depremzede aileler için önemli bir umut olduğuna dikkat çekerek, "Ailelerimizin güvenli ve huzurlu yuvalarına kavuşması bizleri derinden mutlu etmiştir" dedi.

Kent genelinde yürütülen çalışmaların devlet-millet dayanışmasının en güçlü örneklerinden olduğunu aktaran Özköse, sürece katkı sunan Cumhurbaşkanına, bakanlıklara, belediyelere ve tüm kurum çalışanlarına teşekkür etti.

Özköse, "21 bin 760 yeni yuva sadece birer yapıdan ibaret değildir. Her biri, bir ailenin yeniden umutla başladığı bir hayatın kapısıdır" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

