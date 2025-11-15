Malatya’da 21 bin 760 Yeni Konut: Özköse'den "Yeniden Doğuş" Mesajı

Ahmet Özköse, deprem sonrası hak sahiplerine teslim edilen 21 bin 760 konutun Malatya'nın yeniden ayağa kalkmasına büyük güç kattığını belirterek teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 18:08
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 18:08
Malatya’da 21 bin 760 Yeni Konut: Özköse'den "Yeniden Doğuş" Mesajı

Özköse: 21 bin 760 yeni konut Malatya’nın yeniden doğuşunun sembolüdür

Teslim edilen konutlar kent için umut kaynağı oldu

Malatya İş İnsanları Platformu Başkanı Ahmet Özköse, kentte deprem sonrası hak sahiplerine teslim edilen 21 bin 760 konutun şehrin yeniden ayağa kalkma sürecine büyük güç kattığını belirterek teşekkür mesajı yayımladı.

Özköse açıklamasında teslim edilen konutların depremzede aileler için önemli bir umut olduğuna dikkat çekerek, "Ailelerimizin güvenli ve huzurlu yuvalarına kavuşması bizleri derinden mutlu etmiştir" dedi.

Kent genelinde yürütülen çalışmaların devlet-millet dayanışmasının en güçlü örneklerinden olduğunu aktaran Özköse, sürece katkı sunan Cumhurbaşkanına, bakanlıklara, belediyelere ve tüm kurum çalışanlarına teşekkür etti.

Özköse, "21 bin 760 yeni yuva sadece birer yapıdan ibaret değildir. Her biri, bir ailenin yeniden umutla başladığı bir hayatın kapısıdır" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

ÖZKÖSE: "21 BİN 760 YENİ KONUT, MALATYA’NIN YENİDEN DOĞUŞUNUN SEMBOLÜDÜR"

ÖZKÖSE: "21 BİN 760 YENİ KONUT, MALATYA’NIN YENİDEN DOĞUŞUNUN SEMBOLÜDÜR"

İLGİLİ HABERLER

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gazze’de 30 Kimliği Tespit Edilemeyen Filistinli Toplu Defnedildi
2
İzmirli 'Örümcek Adam' Van Gölü’ne Dalıp Kirliliğe Dikkat Çekti
3
Sofya'da 'Dostluk' Sergisi Açıldı: Türk Ressamların Eserleri Öne Çıkıyor
4
HSK'nin Mazeret Kararnamesiyle 268 Hakim ve Savcının Görev Yeri Değişti
5
Kerkük'te İlk Gökyüzü Gözlem Etkinliği Yapıldı
6
Kuşadası'nda Emekli Astsubay Sokak Köpeğini Vurdu, Serbest Bırakıldı
7
Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?