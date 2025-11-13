TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Anlatıyor?

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) sosyal konut projelerine başvuran vatandaşlar, e-Devlet üzerinde veya yetkili banka şubeleri aracılığıyla yaptıkları başvuruların durumunu takip ediyor. Başvuru ekranında sıklıkla karşılaşılan 'Tahsil Edildi' ibaresinin ne anlama geldiği merak konusu oldu.

'Tahsil Edildi' İfadesinin Anlamı

'Tahsil Edildi' ibaresi, başvurunuzun olumlu veya olumsuz sonuçlandığını göstermez. Bu ifade, başvuru ücretinin ilgili banka hesabına ulaştığı ve TOKİ tarafından kayıt altına alındığı anlamına gelir. Yani ödeme işleminiz başarıyla tamamlanmış ve dekontunuz sisteme işlenmiştir.

Bu İbareden Sonraki Süreç

'Tahsil Edildi' olarak görülen başvuru durumunun ardından, başvuru sahiplerinin TOKİ'nin belirlediği şartlara (gelir durumu, ikametgâh, yaş, üzerine kayıtlı konut olmaması vb.) uygun olup olmadığı incelenir. Şartları uyan başvuru sahipleri, başvurdukları kategoriye göre (Genç, Emekli, Engelli, Şehit Ailesi/Gazi ve Diğer) ayrılarak kura listelerine dahil edilir.

Başvuruların incelemesi tamamlandığında, TOKİ'nin ilan edeceği tarihlerde noter huzurunda kura çekilişleri yapılır. Dolayısıyla 'Tahsil Edildi' ibaresini gördüyseniz, beklemeniz gereken adım TOKİ'nin resmi internet sitesinden kura tarihlerinin açıklanmasını takip etmektir.

15 Kasım ve T.C. Kimlik Numarası Kısıtlaması

15 Kasım itibarıyla T.C. Kimlik Numarası kısıtlaması kaldırılmıştır; tüm vatandaşların başvurularına açılacak ve banka şubelerinden yapılan başvurularda bu TCKN sonu şartı aranmayacaktır.

Ücret Muafiyeti Olan Başvuru Sahipleri

Bu başvuru döneminde Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri kategorisinden yapılan başvurulardan başvuru bedeli talep edilmemiştir. Bu kategoriye ait başvurular, ücret ödemeksizin yalnızca yetkili banka şubeleri aracılığıyla kabul edilmiştir.

e-Devlet üzerinden yapılan başvurular 18 Aralık'ta, banka şubesi başvuruları ise 19 Aralık'ta sona erecektir.

Projelerin Fiyatları ve Ödeme Planları

TOKİ'nin kampanyasında konut fiyatları ve aylık taksitler, projenin bulunduğu ile (Anadolu veya İstanbul) göre değişiklik göstermektedir.

Anadolu İlleri İçin Fiyat Listesi

1+1 — Metrekare (Ort.): - — Satış Fiyatı: 1.800.000 TL — Aylık Taksit: 6.750 TL

2+1 (65 m²) — Satış Fiyatı: 2.200.000 TL — Aylık Taksit: 8.250 TL

2+1 (80 m²) — Satış Fiyatı: 2.650.000 TL — Aylık Taksit: 9.938 TL

İstanbul İlleri İçin Fiyat Listesi

1+1 — Metrekare (Ort.): - — Satış Fiyatı: 1.950.000 TL — Aylık Taksit: 7.313 TL

2+1 (65 m²) — Satış Fiyatı: 2.450.000 TL — Aylık Taksit: 9.188 TL

2+1 (80 m²) — Satış Fiyatı: 2.950.000 TL — Aylık Taksit: 11.063 TL