Malatya'da 4.5 şiddetinde deprem! AFAD'tan son dakika açıklaması

Malatya’nın Pütürge ilçesinde, saat 10.36’da yerin 7 kilometre altında 4.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem, ilçede ve çevre yerleşimlerde kısa süreli paniğe neden oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünün Pütürge olduğunu duyurdu.





DEPREMDE ZARAR VAR MI?

Depremin şiddeti ve derinliği nedeniyle, bölgede can ve mal kaybının olup olmadığı merak ediliyor. AFAD, depremle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak, bölgedeki yetkililer ve vatandaşlar, depremde herhangi bir zararın olmadığını bildirdi. Pütürge Kaymakamı Mehmet Erdem, “Depremi hissettik, ancak şu ana kadar bize ulaşan bir olumsuzluk yok. İlçemizde ve köylerimizde durum kontrol ediliyor.” dedi.

SON DEPREMLER

Malatya ve çevresinde, son günlerde art arda depremler meydana geliyor. AFAD’ın verilerine göre, son 24 saat içinde Malatya’da 9, Elazığ’da 6, Adıyaman’da 4, Tunceli’de 3, Bingöl’de 2 ve Diyarbakır’da 1 deprem kaydedildi. Bu depremlerin büyüklüğü 1.5 ile 4.5 arasında değişti.

Pütürge’de deprem ne zaman oldu?

Pütürge’de deprem, 19 Kasım 2023 Cuma günü saat 10.36’da meydana geldi.

Pütürge’de depremin büyüklüğü ve derinliği ne kadar?

Pütürge’de depremin büyüklüğü 4.5, derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

Pütürge’de depremde can ve mal kaybı var mı?

Pütürge’de depremde can ve mal kaybının olup olmadığı henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak, bölgedeki yetkililer ve vatandaşlar, depremde herhangi bir zararın olmadığını bildirdi.