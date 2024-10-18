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Malatya'da 42 Yıllık Öğretmene Duygu Dolu Veda

Malatya'da emekli olan öğretmen Hüseyin Yıldız'a öğrencileri tarafından duygusal bir veda etkinliği düzenlendi.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 10:46
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 12:05
Malatya'da 42 Yıllık Öğretmene Duygu Dolu Veda

Malatya'da Emekliye Ayrılan Öğretmene Veda Töreni

Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki Öğretmenler Ortaokulu, 42 yılını eğitimle geçiren Fen Bilimleri Öğretmeni Hüseyin Yıldız için duygusal bir veda programı düzenledi. 65 yaşındaki Yıldız, öğretmenlik kariyerinin sonuna yaklaşırken öğrencileri ve okul yönetimi tarafından uğurlandı.

Öğrencilerden Sevgi Gösterisi

Yıldız, son derse girmek üzere okula geldiğinde öğrencilerle karşılaştı. Okul koridorlarında bir araya gelen öğrenciler, hocalarını uzun süre alkışladılar. Duygu dolu anların yaşandığı okul bahçesinde, "Hüseyin hocam hakkın ödenmez. Seni unutmayacağız" yazılı bir pankart açılması üzerine Yıldız gözyaşlarını tutamadı.

Duygusal Bir Teşekkür

Öğrencilerine ve meslektaşlarına veda eden Yıldız, "Sizlerle birlikte olmak büyük bir mutluluktu. Hepinizi çok seviyorum. Hakkınızı helal edin." diyerek hissettiği duyguları paylaştı.

Okul Müdürü'nden Anlamlı Mesaj

Öğretmenler Ortaokulu Müdürü Hanifi Özdemir, Yıldız’ın 11 yıldır okulda görev yaptığını belirtti ve şöyle konuştu: "Okulumuzda bir etkinlik, organizasyon olduğu zaman asla yaş konusuna takılmadan genç meslektaşları gibi en önde gidenlerdendi. İyi ki yolumuz kesişti, iyi ki bugüne şahitlik ediyoruz. Öğretmenler Ortaokulu ailesi olarak verdiği emekten dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki yaşamında da mutluluklar ve başarılar diliyoruz."

Malatya'da, emekli olan 42 yıllık öğretmen Hüseyin Yıldız'a okulunda veda etkinliği düzenlendi....

Malatya'da, emekli olan 42 yıllık öğretmen Hüseyin Yıldız'a okulunda veda etkinliği düzenlendi. Battalgazi ilçesindeki Öğretmenler Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleri ve idarecileri, emekliye ayrılan 65 yaşındaki Fen Bilimleri Öğretmeni Yıldız için veda programı hazırladı.

Malatya'da, emekli olan 42 yıllık öğretmen Hüseyin Yıldız'a okulunda veda etkinliği düzenlendi....

Malatya'da, emekli olan 42 yıllık öğretmen Hüseyin Yıldız'a okulunda veda etkinliği düzenlendi. Battalgazi ilçesindeki Öğretmenler Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleri ve idarecileri, emekliye ayrılan 65 yaşındaki Fen Bilimleri Öğretmeni Yıldız için veda programı hazırladı.

Malatya'da, emekli olan 42 yıllık öğretmen Hüseyin Yıldız'a okulunda veda etkinliği düzenlendi....

Malatya'da, emekli olan 42 yıllık öğretmen Hüseyin Yıldız'a okulunda veda etkinliği düzenlendi. Battalgazi ilçesindeki Öğretmenler Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleri ve idarecileri, emekliye ayrılan 65 yaşındaki Fen Bilimleri Öğretmeni Yıldız için veda programı hazırladı.

Malatya'da, emekli olan 42 yıllık öğretmen Hüseyin Yıldız'a okulunda veda etkinliği düzenlendi....

Malatya'da, emekli olan 42 yıllık öğretmen Hüseyin Yıldız'a okulunda veda etkinliği düzenlendi. Battalgazi ilçesindeki Öğretmenler Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleri ve idarecileri, emekliye ayrılan 65 yaşındaki Fen Bilimleri Öğretmeni Yıldız için veda programı hazırladı.

Malatya'da, emekli olan 42 yıllık öğretmen Hüseyin Yıldız'a okulunda veda etkinliği düzenlendi....

Malatya'da, emekli olan 42 yıllık öğretmen Hüseyin Yıldız'a okulunda veda etkinliği düzenlendi. Battalgazi ilçesindeki Öğretmenler Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleri ve idarecileri, emekliye ayrılan 65 yaşındaki Fen Bilimleri Öğretmeni Yıldız için veda programı hazırladı.

Malatya'da, emekli olan 42 yıllık öğretmen Hüseyin Yıldız'a okulunda veda etkinliği düzenlendi....

Malatya'da, emekli olan 42 yıllık öğretmen Hüseyin Yıldız'a okulunda veda etkinliği düzenlendi. Battalgazi ilçesindeki Öğretmenler Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleri ve idarecileri, emekliye ayrılan 65 yaşındaki Fen Bilimleri Öğretmeni Yıldız için veda programı hazırladı.

Malatya'da, emekli olan 42 yıllık öğretmen Hüseyin Yıldız'a okulunda veda etkinliği düzenlendi....

Malatya'da, emekli olan 42 yıllık öğretmen Hüseyin Yıldız'a okulunda veda etkinliği düzenlendi. Battalgazi ilçesindeki Öğretmenler Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleri ve idarecileri, emekliye ayrılan 65 yaşındaki Fen Bilimleri Öğretmeni Yıldız için veda programı hazırladı.

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