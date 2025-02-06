Malatya'da 6 Şubat Depremleri İçin Anma Programı Düzenlendi

Malatya'da 6 Şubat Depremleri Anma Programı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerin 2. yıl dönümünde, Malatya Şehir Mezarlığı'nda anma programı düzenlendi. Tören, 6 Şubat Deprem Şehitleri Anıtı önünde gerçekleştirildi.

Anma Töreninin Detayları

Anma programı, saygı duruşu ile başladı ve ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Depremde hayatını kaybedenler için dualar edilerek anma etkinliği devam etti. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin büyük bir yıkım yaşadığını vurguladı.

Acılar Paylaşılmalı

Ağbaba, "Acıları hep beraber telafi etmeye çalışıyoruz. Tüm kaybettiğimiz canları bir kez daha rahmetle anıyorum. Geride kalanlara sabır diliyorum. Umarım bir daha böyle bir felaket yaşamayız," şeklinde duygularını ifade etti. Ayrıca, depremlere karşı alınacak tedbirlerin önemine dikkat çekti.

Dayanışma Mesajları

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da törende söz alarak, 20'ye yakın ilçe belediye başkanı ile birlikte deprem bölgesine geçmiş olsun dilekleri ile geldiklerini belirtti. Tugay, Malatya'nın birçok yerinde ziyaretler gerçekleştirdiklerini ve İzmir'de birçok Malatyalı'nın bulunduğunu aktararak, "İzmir gibi şehirlerin Türkiye'nin her köşesinde dayanışma göstermesi gerektiğine inanıyoruz," dedi.