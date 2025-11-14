Malatya'da 95 km İçme Suyu Hattı Yenileniyor: MASKİ'den 600 Milyon TL'lik Yatırım

Malatya Büyükşehir Belediyesi altyapı çalışmalarını sürdürüyor

Proje ve kapsam

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve MASKİ ekipleri, Battalgazi-Yeşilyurt içme suyu şebekesi rehabilitasyon ve ölçülebilir alt bölge inşaatı çalışmaları hakkında bilgi alarak sahada incelemelerde bulundu.

Proje kapsamında 8 milyon avro bedelli işte, Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) olarak yapılandırılan 7 bölge içinde farklı çaplarda Düktil ve OPVC borularla yaklaşık 95 kilometre yeni hat döşeniyor. Ayrıca proje dahilinde 36 kilometre ev bağlantı borusu ve abone bağlantısı, 387 hat vanası ile 80 adet yangın hidrantı imalatı gerçekleştiriliyor.

Mahalle bazlı imalat detayları

Çalışmaların yürütüldüğü bölgeler ve uzunlukları şu şekilde:

Birinci bölge: Atatürk, Gazi, Cumhuriyet, Koşu, Merkez Fatih, Yeşilkaynak ve Kiltepe mahallelerinde 28 kilometre imalat.

İkinci bölge: Paşaköşkü, Hacıabdi, Küçük Mustafa Paşa, Ataköy, Nuriye, Hamidiye, Büyük Mustafa Paşa, Aslanbey ve Cevherizade mahallelerinde 14 kilometre imalat.

Üçüncü bölge: Selçuklu, Hanımınçiftliği ve Battalgazi mahallelerinde 9 kilometre imalat.

Başkan Sami Er'in açıklamaları

Proje hakkında bilgi alan Başkan Sami Er, yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı

Göreve geldiğimizde ‘Malatya’nın altyapısını rehabilite edeceğiz, yenileyeceğiz’ dedik. Hakikaten bir taraftan şehir ayağa kalkarken, deprem sonrası inşa sürecinde final aşamasına gelirken, Malatya’mızın her tarafından ciddi bir altyapı yatırımı da var. Çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. 2025 yatırım programımız kapsamında MASKİ’nin yaptığı içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi çalışmalarının miktarı 4.4 milyar lira. Bu kapsamda Yeşilyurt ve Battalgazi bölgelerinin içme suyu rehabilitasyonu ve ölçülebilir alt bölge oluşturulması ihalesi kapsamında 95 kilometrelik bir çalışma yapılıyor. Yeşiltepe’de; Atatürk, Gazi, Cumhuriyet, Koşu, Merkez Fatih, Yeşilkaynak ve mahallelerinde 28 kilometrelik bir rehabilitasyon çalışmamız var. Bu çalışmayla; eski, deforme olmuş, asbestli boruların tamamını değişiyoruz. En az 50 yıllık bir şebeke rehabilite olacak. Bir diğeri de ölçülebilir alt bölge çalışmasıyla birlikte Malatya’mızda çok ciddi olan kayıp-kaçak sorununun önüne geçmiş olacağız. Şu ana kadar 30’un üzerinde ölçülebilir alt bölge oluşturduk. Bir taraftan kanalizasyon ve içme suyu çalışması yapılırken, geçici olarak yollarda rehabilite edilecek. Çalışmalar bittikten sonra 2026 yılında yol ve peyzaj çalışmalarımız olacak. Bir taraftan altyapıyı tamamlarken bir taraftan da üst yapıyla ilgili çalışmalarımız devam edecek

Başkan Er ayrıca, 95 kilometrelik içme suyu hattının yenilenmesi kapsamında 7 bölgede 600 milyon liralık bir yatırım yapıldığını ve 2025 yılı yatırım programının toplamda 4.4 milyar lira olduğunu, projenin toplamda bin 50 kilometrelik altyapı yenilemesini içerdiğini vurguladı.

Muhtarların değerlendirmeleri

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Şahin Demirci Başkan Sami Er ve MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen’e teşekkür ederek şunları söyledi

6 Şubat depremlerinde Malatya büyük bir yıkımla karşı karşıya kaldı. Ekonomik krize rağmen Sayın Başkanımız bakanlıkları sıkıştırarak Malatya’nın görünmeyen, asıl paranın harcandığı altyapı harcadığına şahit olduk. Altyapı yenilemesiyle beraber su kesintileri olmayacak. Daha güzel ve temiz su içeceğiz

Gazi Mahallesi Muhtarı Hüseyin Başıbüyük çalışmayla ilgili olarak şunları kaydetti

İçme suyu boru hatlarımızın yenilenmesi bugün gerçekleştiriliyor. Muhtarlar ve mahalleliler olarak çok mutluyuz. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er’in göreve geldiği günden bugüne Yeşiltepe’ye güzel hizmetleri var

Koşu Mahallesi Muhtarı Fatih Karagöz ise şöyle konuştu

Malatya’mızın içme suyu sorununu kıymetli başkanımız Sami Başkanımız göreve geldiğinde çözeceğini söyledi. Kendilerine şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum. MASKİ Genel Müdürümüze ve sahadaki personellerine de ayrı ayrı teşekkür ederim

Atatürk Mahallesi Muhtarı Salman Şahbaz sürecin 2016 kararından bugüne taşındığını belirterek şu ifadeleri kullandı

Yıllardır Yeşiltepe’nin kanayan yarası olan içme suyu altyapısının yenilenmesi için 2016 yılında karar alınmıştı. Kıymetli Belediye Başkanımız Sami Er tarafından hızlı bir çalışma yapıldı. Bir aydır Yeşiltepe’nin 6 mahallesinde altyapı çalışmaları başladı. Ana arterlerde sokaklarıyla birlikte boru çalışmaları hemen hemen bitti. Bir hafta içerisinde de abone bağlantıları gerçekleştirilecek. Kış daha konforlu geçecek. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er ve MASKİ Genel Müdürümüz Sinan Çeçen’e çok teşekkür ediyorum

Merkez Fatih Mahalle Muhtarı Kemal Koçak ve Yeşilkaynak Mahalle Muhtarı Servet Türkoğlu da Başkan Er ve MASKİ’ye teşekkürlerini iletti.

İncelemeye MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen ve Yeşiltepe bölgesi muhtarları da katıldı. Çalışmalar tamamlandığında altyapı yenilemeleriyle birlikte yolların ve peyzajın da 2026 yılında yeniden düzenleneceği bildirildi.

