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Malatya'da Ağır Hasarlı Binada El Bombası ve Fişek Bulundu

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, ağır hasarlı bir binada el bombası ve 36 fişek ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 18:52
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 18:52
Malatya'da Ağır Hasarlı Binada El Bombası ve Fişek Bulundu

Malatya'da Endişe Veren Buluntu

Malatya'da bulunan ağır hasarlı bir binada el bombası ve 36 fişek bulundu. Konuya dair yapılan açıklamaya göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, olayla ilgili bir soruşturma başlattı.

Olay Yerinin Detayları

Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'nde gerçekleşen olay, bir vatandaşın açık çantada el bombası ve fişek görmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle ortaya çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri, ihbarın doğruluğunu kontrol ederek çantayı inceledi.

Yapılan incelemelerde, çantada bir adet el bombası ve toplamda 36 fişek bulundu. Ekipler, güvenlik önlemleri alarak buluntuyu güvenli bir şekilde incelemek üzere götürdü.

Yetkililer, bu durumun çevredeki vatandaşlar arasında paniğe yol açtığını belirterek, konuyla ilgili ilerleyen günlerde daha fazla bilgi vereceklerini açıkladı.

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