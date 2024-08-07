Malatya'da Akrabalar Arası Kavga: 3 Zanlı Tutuklandı

Malatya'da Akraba Kavgası Sonuçlandı

Malatya'nın Darende ilçesinde, akrabalar arasında yaşanan kargaşada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Kavga sonrası gözaltına alınan 8 aprıl, 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

Kavga ve Yaralanmalar

Nurkuyusu Mahallesi'nde ailevi anlaşmazlıklar nedeniyle ortaya çıkan kargaşada, Murat B. isimli bir kişi hayatını kaybederken, Y.B yaralandı. Yaralılar, Darende Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Murat B.'nin burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği belirtildi.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Olayın ardından jandarma ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen 8 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan işlemlerin ardından Y.B, A.B ve M.M.B. isimli zanlılar tutuklandı, diğer 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu tür olayların önlenmesi amacıyla, ilgili yetkililerin daha etkin çözümler üretmesi gerektiği düşünülüyor.