Malatya'da ambulans helikopterle kritik nakil: 77 yaşındaki hastaya hızlı müdahale

Olayın detayları

Malatya'nın Darende ilçesinde ikametinde aniden rahatsızlanan 77 yaşındaki F.Y., kalp krizi şüphesi ile Darende Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından doktorların durumun ciddiyetini belirtmesi üzerine hava ambulansı talep edildi.

Kısa sürede ilçeye ulaşan ambulans helikopter, F.Y.'yi alarak Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne nakletti. Hastanın tedavisinin burada devam ettiği öğrenildi.

