DOLAR
42,6 -0,04%
EURO
49,62 -0,11%
ALTIN
5.750,72 0,23%
BITCOIN
3.922.054,44 1,05%

Malatya'da ambulans helikopterle kritik nakil: 77 yaşındaki hastaya hızlı müdahale

Darende'de kalp krizi şüphesiyle rahatsızlanan 77 yaşındaki F.Y., ambulans helikopterle Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi; tedavisi sürüyor.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 16:38
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 16:38
Malatya'da ambulans helikopterle kritik nakil: 77 yaşındaki hastaya hızlı müdahale

Malatya'da ambulans helikopterle kritik nakil: 77 yaşındaki hastaya hızlı müdahale

Olayın detayları

Malatya'nın Darende ilçesinde ikametinde aniden rahatsızlanan 77 yaşındaki F.Y., kalp krizi şüphesi ile Darende Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından doktorların durumun ciddiyetini belirtmesi üzerine hava ambulansı talep edildi.

Kısa sürede ilçeye ulaşan ambulans helikopter, F.Y.'yi alarak Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne nakletti. Hastanın tedavisinin burada devam ettiği öğrenildi.

MALATYA’NIN DARENDE İLÇESİNDE KALP KRİZİ ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILAN 77 YAŞINDAKİ KADIN HASTA...

MALATYA’NIN DARENDE İLÇESİNDE KALP KRİZİ ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILAN 77 YAŞINDAKİ KADIN HASTA İÇİN AMBULANS HELİKOPTER SEVK EDİLDİ.

İLGİLİ HABERLER

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nazilli'de firari C.G. 'komşu kılığında' operasyonla yakalandı
2
TUSAŞ Şehidinin Kızı Ece Naz Kanseri Yenip Pilot Koltuğuna Oturdu
3
Menteşe'de Okul Kantini Denetimi: Gıda Güvenliği ve Hijyen Kontrolleri
4
Düzce'de Narkotik Operasyonu: Uyuşturucu Satan Genç Tutuklandı
5
Çarşamba'da Umre Hazırlık Kursu: Diyanet Yolcuları Bilinçlendiriyor
6
Kocaeli İzmit'te 2022 Kavgada Dava Yeniden Görüldü: Ertaş Özariş'e Tahrik İndirimi
7
Erzurum'da 37 Kaçak Göçmen ve 10 Organizör Yakalandı

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi