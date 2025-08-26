Malatya'da çekiciye bağlı römorka çarpan otomobilde 5 yaralı

Kaza Detayları

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen kazada, Hasan K. idaresindeki 31 ALF 303 plakalı otomobil, Görgü Mahallesi'nde Nihat S. yönetimindeki 31 AJD 286 plakalı çekiciye bağlı römorka çarptı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililerden alınan bilgiye göre, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

