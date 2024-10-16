Malatya'da Deprem Nedeniyle Eğitim Tatili Uzatıldı

Malatya'da Okullara 1 Gün Daha Tatil Kararı

Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından, eğitim kurumlarında yarın da tatil edildiği duyuruldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlimiz genelinde örgün, yaygın ve özel öğretim kurumları dahil olmak üzere 17 Ekim Perşembe günü (yarın) eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir" ifadesini kullandı.

Vali Yavuz'un Açıklamaları

Bugün okulların tatil edilmesinin ardından Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada depremin ardından yapılan saha incelemelerinde 11 okulda hafif hasarlar ve sıva çatlakları tespit edildiğini belirtti.

Vali Yavuz, çocukların güvenliğinin öncelikli hedef olduğunu vurgularken, şunları kaydetti: "Bu tür detayların önleyici tedbirlerle giderilmesi amacıyla ilimiz genelindeki tüm resmi, özel ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 17 Ekim 2024 Perşembe günü itibarıyla 1 gün süreyle ara verilmiştir. Çocuklarımızın ve tüm vatandaşlarımızın güvenliği en önemli önceliğimizdir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Gerekli tüm önlemler alınmış olup, ekiplerimiz sahada çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir."