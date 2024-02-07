Malatya'da depremde hasar alan 6 iş yeri çöktü

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonucu ağır hasarlı hale gelen Sanayi Sitesi'ndeki 6 iş yeri dün gece çöktü. Sabahleyin iş yerlerinin sahipleri durumu fark ederek yetkililere haber verdi. Olay yerine polis ve ekipler sevk edildi.

Polis, çöken iş yerlerinin etrafını güvenlik şeridiyle çevirdi. Bazı iş yerlerinde iş makineleri yıkıntıların altında kaldı. Olayda ölen olmadı. İş yeri sahibi Halit Çelik, AA'ya yaptığı açıklamada, iş yerindeki iki makinadan birinin enkaz altında kaldığını, kurtarabildikleri malzemeleri de taşıdıklarını söyledi.





Çelik, "Çok şükür canımızda bir şey yok. Dükkan hasarlı olduğu için çok içeriye girmeden dışarda çalışıyorduk. 6 dükkan hasar gördü. Bunlardan 3'ünde çalışılıyordu, diğer 3'ü yaklaşık 2 ay önce boşaltıldı. Hayat devam ediyor, çalışacağız. Konteyner gibi bir şey yaptık. Devletimiz buraya el atar temize çıkarırsa biz de gerekeni yapacağız." dedi.