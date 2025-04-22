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Malatya'da Depremzedelere Yeni Sanayi Sitesi Tamamlandı

Malatya'da deprem sonrası sanayi esnafı için yapılan 714 iş yeri tamamlandı. İşyeri teslimleri bir ay içinde gerçekleştirecek.

Yayın Tarihi: 22.04.2025 17:53
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 17:53
Malatya'da Depremzedelere Yeni Sanayi Sitesi Tamamlandı

Malatya'da Yeni Sanayi Sitesi Açıldı

Malatya'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında iş yerleri yıkılan veya ağır hasar gören sanayi esnafı için yapılan yeni sanayi sitesi tamamlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Altay Kışlası alanındaki birinci etapta 714 iş yeri inşa edildiğini duyurdu.

İş Yerleri ve Altyapı Çalışmaları

Her biri 120 metrekare olan iş yerlerinin inşası tamamlarken, altyapı çalışmalarının da devam ettiğini belirten Er, "Kanalizasyon ve içme suyu şebekeleri için çalışmalar sürüyor. Dükkanlar teslim edilmeden altyapıyı bitirmek amacıyla yaklaşık 10 kilometrelik bir hat döşeniyor. Bu çalışmaların maliyeti 100 milyon lirayı geçiyor," dedi.

Finansman Durumu ve İş Birlikleri

Altyapı projelerinde finansmanın bir kısmının AFAD tarafından karşılandığını, kalan kısmının ise Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından sağlanacağını ifade etti. Er, sanayi sitesinin diğer etapları için ise finansman sıkıntısı yaşandığını belirtirken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile iş birliği yapıldığını dile getirdi.

Malatya’daki esnafların ve işverenlerin kooperatif kurarak kendi altyapı projelerini gerçekleştirme isteği, Malatya’nın yeniden imarı için umut verici bir adım olarak değerlendiriliyor. Er, "Bu projeleri kooperatifler aracılığıyla inşa edeceğiz" diye ekledi.

Malatya'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde iş yerleri yıkılan...

Malatya'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde iş yerleri yıkılan veya ağır hasar alan sanayi esnafı için yapılan site tamamlandı.

Malatya'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde iş yerleri yıkılan...

Malatya'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde iş yerleri yıkılan veya ağır hasar alan sanayi esnafı için yapılan site tamamlandı.

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