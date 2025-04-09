Malatya'da Devrilen Otomobil Kazasında 1 Ölü, 2 Yaralı

Malatya'nın Darende ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı. O.İ. idaresindeki 44 NA 922 plakalı otomobil, Ulupınar Mahallesi'nde sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Kaza sonrası, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep edilmesiyle birlikte olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalelerle, kazada ağır yaralanan Z.İ. hastaneye kaldırılırken, maalesef olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralı konumda bulunan O.İ. ve Ş.İ. ise ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili detayların araştırılması kapsayan incelemeler sürüyor.

Malatya'da otomobilin devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

Malatya'da otomobilin devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.