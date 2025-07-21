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Malatya'da Eski Eşinin Silahlı Saldırısında Kadın Hayatını Kaybetti

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, eski eşi tarafından silahla vurulan kadın hastanede hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 21.07.2025 13:19
Güncelleme Tarihi: 21.07.2025 13:19
Malatya'da Eski Eşinin Silahlı Saldırısında Kadın Hayatını Kaybetti

Malatya'da Silahlı Saldırı: Kadın Hayatını Kaybetti

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, eski eşi tarafından silahla vurulan S.K., yaşam mücadelesini kaybetti. Olay, iki ay önce gerçekleşen boşanmanın ardından yaşanan bir tartışma sonrasında meydana geldi.

Tartışma ve Saldırı

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, eski eş G.K. tarafından silahlı saldırıya dönüştü. S.K., saldırının ardından çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi.

İlk Müdahale ve Hastane Süreci

Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, S.K.'yı ambulansla Hekimhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ne yazık ki, tüm müdahalelere rağmen S.K. kurtarılamadı.

Şüpheli Gözaltına Alındı

Olayın ardından, silahlı saldırıyı gerçekleştiren G.K. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde iki ay önce boşandığı eski eşi tarafından silahla vurulan kadın...

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde iki ay önce boşandığı eski eşi tarafından silahla vurulan kadın yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, olay yerince inceleme yaptı.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde iki ay önce boşandığı eski eşi tarafından silahla vurulan kadın...

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde iki ay önce boşandığı eski eşi tarafından silahla vurulan kadın yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, olay yerince inceleme yaptı.

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