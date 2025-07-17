Malatya'da Geleneksel Sünnet Şöleni Düzenlendi

Malatya'nın Geleneksel Sünnet Şöleni

Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 40 çocuğun sünnet edilmesi için özel bir şölen düzenledi. Etkinliğin amacı, Sultan 2. Bayezid Vakfiyesi çerçevesinde hayır şartlarını yerine getirmek oldu. Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bacanlı, bu geleneksel etkinliğin asırlardır devam ettiğini vurguladı.

529 Yıldır Süregelen Gelenek

Bacanlı, "Yaklaşık 529 yıldır bu vakfiyenin şartlarını yerine getiriyoruz. Bugün de Malatya'da 40 çocuğu sünnet ediyoruz." diyerek, bu özel günün önemini hayati bir misyon olarak ifade etti. Şölen, çocukların şehir turu yapması ve lunaparkta eğlenmesi ile devam etti.

Etkinlikte Hediyeler Dağıtıldı

Çocuklar, lunaparkta çarpışan arabalar ve atlı karınca gibi aktivitelerle eğlenceli zaman geçirdi. Şölenin ardından ise, her bir çocuğa bisiklet ve altın hediyeleri verildi. Bacanlı ayrıca, etkinlik için bir kulübün klasik araçlarını sünnet aracı olarak tahsis ettiğini de belirtti.

Unutulmaz Anlar Yaşandı

Malatya'da gerçekleştirilen bu özel sünnet şöleni, çocuklar ve aileleri için unutulmaz anlar sundu ve eğlence dolu bir gün ile taçlandı.

Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, 40 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi.

Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, 40 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi.