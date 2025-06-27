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Malatya'da 'Günlük Yaşamsal Faaliyetler ve Stres' Söyleşisi Gerçekleştirildi

YÖK ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından düzenlenen etkinlikte stres ve yaşam faaliyetleri ele alındı.

Yayın Tarihi: 27.06.2025 21:59
Güncelleme Tarihi: 27.06.2025 21:59
Malatya'da 'Günlük Yaşamsal Faaliyetler ve Stres' Söyleşisi Gerçekleştirildi

Malatya'da Stresle Mücadele Farkındalığı Artıyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen "Günlük Yaşamsal Faaliyetler ve Stres" söyleşisi, Malatya Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinlikte, stresi yönetme yöntemleri ve günlük yaşamın zorlukları ele alındı.

Bilim İletişimi Ofisi Kuruldu

Etkinlikte konuşan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Erdem, üniversite bünyesinde Bilim İletişimi Ofisini (BİO) kurduklarını belirtti. YÖK'ün tüm üniversitelerde bu ofislerin kurulmasını tavsiye ettiğini hatırlatan Erdem, şu bilgileri paylaştı:

"Biz de bu doğrultuda kurumsal iletişim birimimizde Bilim İletişimi Ofisini hizmete sunduk. YÖK, 81 ilde eş zamanlı etkinlik yapmamızı istiyor, bu bağlamda Günlük Yaşamsal Faaliyetler ve Stres programını düzenledik."

Sanat ve Bilim Buluşması

Erdem, sanat tasarım alanında yürütülen projelere ve konteyner kentlerdeki sanatsal etkinliklere de vurgu yaparak, "Topluma katkı sunmaya çalışıyoruz. Bu anlamda Bilim İletişimi Ofisi en önemli etkinliklerimizden biri olacak." dedi.

Bilimsel Çalışmalar ve Toplum

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cihat Uçar ise öğretim üyelerinin özellikle toplumun ilgisini çeken bilimsel çalışmaları aktaracaklarını söyledi. Bu söyleşi, katılımcılara stresle başa çıkma yöntemlerini öğretirken bilim ve sanatın bir araya geldiği bir platform sundu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi işbirliğinde "Günlük Yaşamsal...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi işbirliğinde "Günlük Yaşamsal Faaliyetler ve Stres" programı düzenlendi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi işbirliğinde "Günlük Yaşamsal...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi işbirliğinde "Günlük Yaşamsal Faaliyetler ve Stres" programı düzenlendi.

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