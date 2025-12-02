Malatya'da husumet kanlı bitti: 1 kişi silahla yaralandı

Malatya'da husumet tartışması silahlı saldırıyla bitti: 1 yaralı

Yeşilyurt, 14.45

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde husumetliler arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Olay, saat 14.45 sıralarında Özalper Mahallesi'ndeki Yenibahar Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, taraflardan F.D. (32) ile husumetlileri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheliler, F.D.'yi tabancayla sol bacağından yaraladı. F.D. kanlar içinde yere yığılırken zanlılar araçla kaçarak bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ile sağlık ekipleri müdahale etti; yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

