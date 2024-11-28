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Malatya'da Kar Mağduru 75 Yaşındaki Adam Kurtarıldı

Malatya'da kar nedeniyle evinde mahsur kalan 75 yaşındaki Mustafa Akıcı, belediye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 14:45
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 14:52
Malatya'da Kar Mağduru 75 Yaşındaki Adam Kurtarıldı

Malatya'da Kar Mağduru 75 Yaşındaki Adam Kurtarıldı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, yoğun kar yağışı sonucu evinde mahsur kalan 75 yaşındaki Mustafa Akıcı, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yol açma çalışmaları sayesinde kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, pazar günü etkili olan kar yağışı sonrası Mustafa Akıcı'dan haber alamayan ailesi, jandarmadan yardım talebinde bulundu. Jandarmanın bildirmesi üzerine belediye ekipleri, Karapınar Mahallesi Almacatı mezrası yolunu açarak yaşlı adama ulaşmayı başardı.

Kurtarılan Mustafa Akıcı, güvenlik güçlerine ve sağlık ekiplerine teslim edilirken, aile üyeleri de babalarına sorunsuz bir şekilde ulaşmanın mutluluğunu yaşadı ve yetkililere teşekkür etti.

Bir süre kendisinden haber alınamayan Mustafa Akıcı, yaşadığı durumu şöyle anlattı: "Kar yağışından dolayı yollar kapandı. Ailem ulaşamayınca jandarmayı aradı ve ekipler bana ulaşmak için harekete geçti. Allah devletimize zeval vermesin. Bunca emeği çeken Büyükşehir Belediyemizin ekiplerine çok teşekkür ediyorum."

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, kar yağışı nedeniyle evinde mahsur kalan 75 yaşındaki kişi...

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, kar yağışı nedeniyle evinde mahsur kalan 75 yaşındaki kişi, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yol açma çalışması sonucu kurtarıldı.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, kar yağışı nedeniyle evinde mahsur kalan 75 yaşındaki kişi...

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, kar yağışı nedeniyle evinde mahsur kalan 75 yaşındaki kişi, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yol açma çalışması sonucu kurtarıldı.

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