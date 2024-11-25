Malatya'da Kar Nedeniyle Mahsur Kalan Vatandaşlar Kurtarıldı

Malatya'da Kar Mağdurlarına Kurtarma Operasyonu

Malatya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için Büyükşehir Belediyesi tarafından geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Daren-de-Gürün arasındaki yolda sıkışan yaklaşık 60 aracı ve 200 kişiyi başarılı bir şekilde kurtardıklarını belirtti.

İtfaiye Ekipleri Devrede

Başkan Er, ayrıca itfaiye ekiplerinin Akçadağ Çayırdüzü'nde mahsur kalan 70 kişiyi tahliye ettiğini ve bu kişilerin Kozluca'daki kamu binalarına yerleştirildiğini aktardı. Ayrıca, Yazıhan ilçesi Epreme'den 40, Hekimhan ilçesi Yukarı Selimli'den 6 ve Kuluncak ilçesi Bıyıkboğazı'ndan 5 kişinin de güvenli bir şekilde tahliye edildiği ifade edildi.

Er, bu zorlu süreçte mahsur kalan tüm hemşehrilere geçmiş olsun dileklerini ileterek, kurtarma çalışmalarını yürüten fedakâr ekiplerine teşekkür etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Malatya'nın Darende ilçesinde kar yağışı nedeniyle Darende-Gürün arasında mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.

Malatya'nın Darende ilçesinde kar yağışı nedeniyle Darende-Gürün arasında mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.