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Malatya'da Kar Yağışı Eğitime Ara Verdi

Malatya'nın bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim durduruldu.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 08:57
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 08:57
Malatya'da Kar Yağışı Eğitime Ara Verdi

Malatya'da Eğitime Kar Engeli

Malatya'da, olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı ilçelerde bugün eğitime kısa bir ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, kar yağışı ve kötü hava koşulları nedeniyle ilgili ilçelerde eğitim faaliyetleri durduruldu.

Tatil Olan İlçeler

Açıklamada, Arguvan, Doğanşehir, Doğanyol, Arapgir, ve Pütürge ilçelerinde okulların tatil edildiği bildirildi. Ayrıca, Hekimhan, Darende, Kuluncak ve Akçadağ ilçelerinde taşıma kapsamındaki okullarda da eğitime ara verildiği kaydedildi.

Öğrencilerin ve velilerin bu süreçte dikkatli olmaları ve hava koşullarını göz önünde bulundurmaları önemle tavsiye ediliyor.

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