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Malatya'da Kar Yağışı Hayatı Vurdu, Çocuklar Eğlendi

Malatya'da etkili olan kar yağışı, kent ve ilçeleri beyaza bürüdü; belediye ekipleri karla mücadele çalışmaları yürütüyor.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 18:00
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 18:00
Malatya'da Kar Yağışı Hayatı Vurdu, Çocuklar Eğlendi

Malatya'da Kar Yağışı Etkisini Gösterdi

Malatya'da gerçekleşen yoğun kar yağışı, hem kent hem de ilçe merkezlerini beyaz bir örtüyle kapladı. Yağışın etkisini artırmasıyla birlikte, belediye ve Karayolları ekipleri, karla mücadele çalışmalarına hız verdi.

Karla Mücadele Çalışmaları Sürüyor

Ana arterler ve kırsal mahalle yollarında kar küreme ve tuzalama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yetkililer, sürücülere kar lastiği ve zincir kullanmaları konusunda uyarılarda bulunarak dikkatli olmalarının önemine vurgu yaptı.

Çocuklar Kar Eğlencesinde

Darende ilçesinde karın tadını çıkaran çocuklar, kartopu oynamakla birlikte kızakla kaymanın keyfini de yaşadı. Aileleriyle birlikte dışarı çıkan çocuklar, karın getirdiği neşeyi doyasıya yaşadı.

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