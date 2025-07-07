Malatya'da Nesli Tükenmekte Olan Beyaz Akbaba Tedavi Altında

Yaralı Beyaz Akbaba Koruma Altına Alındı

Malatya'nın Darende ilçesinde, yol kenarında yaralı halde bulunan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan beyaz akbaba, tedavi için koruma altına alındı.

Yazıköy Mahallesi'nde hareket etmeyen bir kuş gören İsmail Ateş, kuşun canlı olduğunu fark ettikten sonra hemen Doğa Koruma ve Milli Parkları ile iletişime geçti.

Olay yerine gelen ekipler, beyaz akbabanın nesli tükenme tehdidi altında olduğuna dair inceleme yaparak kuşu tedavi etmek üzere merkeze götürdü. Kuşun, sağlık durumunun iyileştikten sonra doğaya salınacağı öğrenildi.

Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuşu çok yorgun bulan bir vatandaş olarak, uçamadığını, ve bir an önce iyileşmesini temenni ettiğini belirtti.

Malatya'nın Darende ilçesinde, yol kenarında bulunan ve nesli tükenme tehlikesi altındaki beyaz akbaba tedavi edilmek üzere korumaya alındı.

Malatya'nın Darende ilçesinde, yol kenarında bulunan ve nesli tükenme tehlikesi altındaki beyaz akbaba tedavi edilmek üzere korumaya alındı.