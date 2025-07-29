Malatya'da Orman Yangınlarına Hızlı Müdahale

Malatya'nın Pütürge ve Doğanyol ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarına müdahaleler aralıksız sürüyor. Doğanyol ilçesine bağlı Bayırköy Mahallesi'nde çıkan orman yangını kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları başlatıldı.

Yangın, Pütürge ilçesine bağlı Tepehan Mahallesi'nde ise henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Yangınların sebepleri henüz belirlenememişken, bölgedeki yangınlara karşı geniş çaplı bir mücadele yürütülüyor.

Yangınlara karadan Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince toplamda 12 araç, 35 personel ve 6 iş makinesi ile müdahale edilirken, havadan ise askeri helikopterler destek sağlıyor.

Malatya'nın Pütürge ve Doğanyol ilçelerinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı.

Malatya'nın Pütürge ve Doğanyol ilçelerinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı.